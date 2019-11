Başkan Yılmaz'dan MGC'ye tebrik ziyareti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MGC Başkanı Tepe, Başkan Yılmaz'a olağanüstü genel kurul sürecinden bahsetti ve çalışma faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Tepe, iletişim çağını yaşadıklarını ve Mersinli gazeteciler olarak buna en iyi şekilde ayak uyduracaklarını kaydederek, “Arkadaşlarımız bu görevi bize verdiler. Biz de bu bayrağı en yükseğe çıkarmak için çalışacağız. Mersin ve Türkiye genelinde de gazeteciler hakikaten sıkıntılı dönemler yaşıyorlar. Sektör olarak da sorunlarımız var. Yeni medyanın oluşması ile birlikte kitle iletişim araçları olan televizyon, gazete ve radyolar teknolojik anlamda bir çağ atlama dönemine girdi. Gazetecilerimizin de kendilerini yeni medya düzenine alıştırıyor. Siz değerli başkanımızla da inşallah uyum içerisinde çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

“Basın mensuplarımız, ülkemizin geleceğinde önemli bir görev üstleniyor”

Başkan Yılmaz ise yaptıkları hizmetlerin halka ulaşmasında önemli bir köprü görevi üstlenen basın mensuplarının ortaya koyduğu emek, çaba ve gayretleri takdirle karşıladıklarını söyledi. Cemiyet Başkanı Kaya Tepe ve yönetimini tebrik eden Yılmaz, “Öncelikle hayırlı olsun. Sizin başkanlığınızda, yönetiminizin kentimize, gazetecilerimize güzel hizmetler vereceğine inanıyoruz. Gazetecilerimizin sorunlarını biliyoruz. Gazeteciler, demokrasi tarihinde halkın bilgilendirilmesi, kamuoyunun oluşturulması ve toplumla iktidar arasında iletişim kurulmasında biraz da muhalefet görevi üstelenerek toplum adına büyük hizmetler yapmaktadırlar. Anayasa kitaplarında, sivil toplum kuruluşlarıyla beraber gazeteciler denetim mekanizmasının bir parçası olarak tanımlanır. Hem kentimizin dinamikleri hem de milletimizin, ülkemizin geleceği açısından önemli bir görev üstleniyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“Kentimize fayda sağlayacak her türlü projeye açığız”

Toroslar Belediyesi olarak teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve hayata geçirdikleri çalışmalarda her zaman güncel bilgiyi uyguladıklarını belirten Yılmaz, “Gerçekten dünya hızla değişiyor. Teknoloji kendini sürekli yeniliyor. Bizim de gözümüzün sürekli ufuk çizgisinde olması, yeniliklere ayak uydurmamız, güncel bilgiye sahip olmamız ve kendimizi buna göre konumlandırmamız gerekiyor. Biz de yerel yöneticiler olarak gözümüzü hep ufuk çizgisinde tutmaya ve güncel bilgiye ulaşmaya çalışıyoruz. Mersinli gazetecilerimiz de bu değişime ayak uyduruyorlar. Mersin, önemli ve dinamik bir kent. Eksiklerimiz var ama bunları kolektif akılla ortak zeminde buluşarak tamamlayabiliriz. Her platformda söylediğimiz gibi bu kente fayda getirecek her türlü projeye, fikre ve hatta eleştiriye açığıyız. Ortak paydamız olan kentimiz için basın mensuplarımızla beraber güzel işler yapacağımıza canı gönülden inanıyoruz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz, ziyaretin sonunda MGC'nin anı defterine basın mensuplarına ilişkin duygu ve düşüncelerini yazdı.