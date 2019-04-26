Başkan Yılmaz'dan teşekkür ziyareti

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde, seçim kampanyasını birlikte yürüttüğü teşkilat mensuplarına ve gönüllülere yoğun gayretleri ve destekleri için teşekkür eden Yılmaz, “Hep birlikte Toroslarımıza en güzel hizmetleri sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yılmaz, ilk olarak MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Burada teşkilat mensuplarının ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Yılmaz, çok çalışacaklarını ve kendisine gösterilen ilgiye layık olacaklarının sözünü verdi.

Ziyarette konuşan MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, Başkan Yılmaz'a ziyaretleri için teşekkür ederek, “Allah'ın izniyle önümüzdeki beş yıllık süre zarfında teşkilatlarımızla ve milletimizle hep beraber kucaklaşıp Toroslarımıza daha güzel hizmetleri getirmek için mücadele edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Yılmaz da teşkilat mensuplarına seçim sürecinde gösterdikleri yoğun emeklerinden dolayı teşekkür ederek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Yılmaz, “Çok yoğun ve zor bir seçim dönemi geçirdik. Kısa bir zaman dilimi içerisinde teşkilatlarımız ve gönüllü vatandaşlarımızla hep beraber ortak bir hedefe yönelik çalışmalar yaptık. Zorlandığımız zaman da oldu ama daha çok keyif aldığımız zamanlar oldu. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin bizi görevlendirmesi ve Toroslar insanımızın bizi yetkilendirmesi var. Teşkilat başkanlarımızın, teşkilat mensuplarımızın, bize inanan, güvenen ve bizimle beraber sokakları arşınlayan gönüldaşlarımızın büyük emeği ve alın teri var. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En unutmadığım seçim çalışmalarımızdan bir tanesi de yağmur altında sokak çalışmalarımızdı. Çok şükür ki Toroslarımızı muhafaza ettik. Toroslar, bizim için Mersin için ülkücü hareket için önemli. Hamit Tuna Başkanımızdan bayrağı devir aldık. Kendisi gerçekten çıtayı çok yükseltmiş. Vatandaşlarımızın beklentisi de yüksek. Hem o çıtayı korumamız gerekiyor hem de üstüne bir şeyler koymamız gerekiyor ki, ilçemize katmedeğer sağlayalım" ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz daha sonra AK Parti Toroslar İlçe Teşkilatını ziyaret ederek, İlçe Başkanı Onur Ünlü ve yönetim kurulu Üyeleriyle görüştü.

Ünlü, ziyarette yaptığı konuşmada, kendisine çıkmış olduğu bu yolda kolaylıklar ve başarılar dileyerek, “Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz'ın yeni görevinin kendisine, ailesine, Toroslarımıza ve Mersinimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yılmaz'da Cumhur İttifakı ruhuyla bir araya gelerek önemli çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Onur Ünlü ve yönetim kurulu üyelerine seçim sürecinde gösterdikleri yoğun destek ve emeklerinden dolayı teşekkür eden Yılmaz, “Burada önemli olan hedefe ulaşmak ve sonuç almaktı. Bir sonraki seçimi düşünerek bugünden itibaren çalışmamız lazım. Vatandaşlarımıza sözler verdik, inşallah bu sözleri yerine getireceğiz. Belediye hizmetlerimizi aksatmadan gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.