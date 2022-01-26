Başkan Yılmaz'dan üniversite öğrencilerine sömestr hediyesi

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın üniversite öğrencilerine destek olmak amacıyla başlattığı eğitim yardımının ilk ödemesi gerçekleştirildi.

Lisans öğrencilerine bin 600 TL, ön lisans öğrencilerine 500 TL yardım yapan Toroslar Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim dönemini kapsayan eğitim yardımının ilk taksitini öğrencilerin banka hesaplarına yatırdı. Ailesi Toroslar'da ikamet eden ve burs başvurusu koşullarını sağlayan öğrenciler, ilk yıl için ve bir defaya mahsus olmak üzere belediyenin karşılıksız eğitim yardımından faydalanıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, üniversite öğrencilerine bir nebze olsun destek olmak istediklerini belirterek, "Başvuruları değerlendirip uygun görülen öğrencilerimizin hesaplarına eğitim yardımımızın ilk taksitini yatırdık. Gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgiye ve donanıma sahip gençlerin Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını belirten Yılmaz, "Eğitim önceliğimiz. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi eğitim alması için çaba gösteriyoruz. İlçemizde okul öncesi eğitiminden üniversiteye kadar öğrenim gören çocuklarımızın ve gençlerimizin her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Onların başarısı bizim gururumuz” diye konuştu.