Başkan Yılmaz'ın tabelaları yerlerine yerleştirildi

Toroslar Belediyesi sınırlarında bulunan ve Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın fotoğrafı ile Toroslar Belediyesi logosunun bulunduğu ayaklı orta refüj tabelalarının, yeniden yerlerine yerleştirildiği bildirildi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, üzerinde belediye başkanının fotoğrafı ve belediye logosunun bulunduğu orta refüj tabelalarının, Büyükşehir Belediyesi tarafından toplatılarak kırıldığı ve Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na bağlı marangoz atölyesi deposuna kaldırıldığı ileri sürülmüştü. Toroslar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yılmaz, söz konusu tabelaları marangoz atölyesi deposundan aldırdı. Zarar görmüş olan tabelalar, Toroslar Belediyesi ekiplerince onarılarak ilçe sınırlarındaki orta refüjlere tekrar yerleştirildi.