Başkan Yılmaz:"İnsan sağlığına zarar verebilecek alanlarda kurban kesmeyin"

Mersin Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz," Vatandaşlarımızdan ricamız insan sağlığına zarar verebilecek alanlarda kurbanlarını kesmemeleridir" dedi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçe Kaymakamı İbrahim Çenet ve İl Tarım Müdürü Arif Abalı ile birlikte Korukent Mahallesi'nde 50 dönüm alan üzerine kurdukları kurban satış alanını ziyaret etti. İlçe genelinde 25 noktada kurban kesim yeri de hazırlayan Toroslar Belediyesinin, Korukent Mahallesi'nde tüm alt yapı ve hijyenik şartların sağlandığı kurban satış alanı tam not aldı. Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen besicilerle sohbet eden Başkan Yılmaz, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Kurban alırken ve keserken sağlık ve hijyenin çok önemli olduğunu belirten Yılmaz, bu yıl da Mersin'in en büyük ve en düzenli kurbanlık satış alanını hizmete sunduklarını belirterek, "Hemşehrilerimizden de isteğimiz, belirlediğimiz kurban kesim merkezlerinin dışında kötü görüntü oluşturacak ve insan sağlığına zarar verebilecek sokak ve alanlarda kurbanlarını kesmemeleridir. Tüm hemşehrilerimin bayramını kutluyorum” dedi.

25 ada, 440 parsel ve yaklaşık 15 bin küçükbaş hayvanın yer aldığı alanda satıcıların ve kurban almaya gelen vatandaşların tüm ihtiyaçları düşünülürken, kurban kesim yeri, otopark ve dinlenme noktasının yanı sıra su, aydınlatma, tuvalet ve banyo gibi tüm alt yapı çalışmaları da eksiksiz yerine getirildi. Besiciler, alanda tüm alt yapı ve hijyenik şartları sağlayan Başkan Yılmaz'a ve ekibine teşekkür etti.

İl Kurban Hizmetleri Komisyonunca verilen karara göre, küçükbaş kurbanlık kesim fiyatı 300 TL, büyükbaş kurbanlık kesim fiyatı ise bin 500 TL olarak belirlendi.