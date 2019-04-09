Başkonsolos Hyden: "Türkiye ile İsveç ilişkileri her zaman iyi seviyede olmuştur"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, bir dizi görüşmeler yapmak için kentte gelen İsveç Başkonsolosu Therese Hyden'i makamında kabul etti.

Sahil Valilikte gerçekleşen ziyarette, Su ve Hyden karşılıklı görüş alışverişlerinde bulundular. Ziyarette konuşan Başkonsolos Therese Hyden, Mersin'de olmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Mersin'e ilk gelişim. Tabiki Türkiye ile İsveç ilişkileri her zaman iyi seviyede olmuştur. Bizde bu ilişkileri sürdürüyoruz. 2 ülke arasında var olan ilişkilerin gelişerek devam edeceğine inanıyoruz. Mersin gittikçe büyüyen bir şehir. Son yıllarda Mersin'e çok büyük yatırımlar oldu. Bunu taktirle izliyoruz. Size de gösterdiğiniz misafirperverlikten dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Vali Su ise Başkonsolosu Mersin'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Mersin'in Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olduğunu kaydeden Su, “Mersin Büyükşehir statüsüne sahip bir il. 13 ilçesi bulunan, büyük bir ildir. Mersin ekonomik, sosyal, tarım, ticaret, sanayi, kültür, turizm gibi her bir sektörde çok ciddi potansiyeli olan bir il. Konteyner açısından Türkiye'nin en büyük limanı Mersin Limanıdır. Geçen yıl yaklaşık 1,7 milyon TEU konteynır elleçmesi gerçekleşmiştir. Türkiye'nin ilk serbest bölgesi kentimizde bulunmaktadır. Burası sanayi açısından da hem limanın olması hem demir yolu ulaşımı hemde karayoluna imkan sağladığı için son derece ticaret ve sanayiyle uğraşanlar için uygun bir mekandır. Bunlara bağlı olarak organize sanayi bölgelerimiz vardır. Bu bölgelerimizde farklı alanlarda çalışan fabrikalarımız vardır. Dünyanın 50-60 ülkesine ihracat yapıyoruz. Tarımda da çok önemli üretimimiz var. Türkiye'de muz, çilek, limon, yeni dünya, erik, şeftali, keçi boynuzu gibi ürünlerin üretiminde birinciyiz. Biber, kesme gül üretiminde de Türkiye ikincisiyiz. Bunlara örnek verecek olursak yılda 1 milyon orkide yetiştiriyoruz. Ayrıca domates, salatalık, patlıcan, narenciye ürünlerin de üçüncülük, dördüncülüklerimiz var. Yaklaşık 300 bin dönüm kapalı seramız mevcut” şeklinde konuştu.

Turizmde de Mersin'in önemli bir il olduğunu vurgulayan Su, “Mersin'in 321 kilometrelik sahil şeridi var. 11 adet mavi bayraklı plajımız var. 17 tane 5 yıldızlı otelimiz var. Biz turizmde yeni yeni ataklar yapıyoruz. Bizim ilimize yabancı turist biraz daha az geliyor, bunu geliştirmek için çalışmalarımıza hız verdik. Geçen yıl yaklaşık 1 milyon 200 bin turist ağırladık. Bunun yaklaşık 120 bini yabancı, gerisi yerliydi. Bunu geliştirmek istiyoruz. Bunun için yeni tatil köyleri oluşturuyoruz. Kazanlı'da modern, 7-8 bin kapasiteli bir turizm bölgesi yapacağız. Burada deniz, kum, güneşin yanında doğal güzelliklerde var" dedi.

Konuşmaların ardından Su ve Hyden, basına kapalı olarak bir süre daha sohbet etti.