Başsavcı Tiryaki görevine başladı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığını yürütürken, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesiyle atanan Tiryaki, ilçeye geldi.

Bayburt'tan da çok güzel duygularla ayrıldığını aktaran Başsavcı Tiryaki, "Şimdi de hepimiz birlik ve beraberlik içinde Tarsus'un huzuru için çalışacağız. Kapım sonuna kadar açık. Tarsus gibi tarihi değerleri, kültürel varlıkları bol olan bir şehirde vatandaşlara hizmet vereceğimiz için gurur duyuyorum" dedi.

Tiryaki'yi ilk ziyaret edenlerin arasından Tarsus Emniyet Müdür Vekili Oğuz Şahin ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen oldu.

Emniyet Müdür vekili Oğuz Şahin, Başsavcı Ramazan Murat Tiryaki'ye kentin genel durumu hakkında bilgi vererek, polis teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için 24 saat canla başla hizmet vermekte olduğunu söyledi.

Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen, oda olarak her zaman kentin gelişmesi ve sorunlarının çözümü için her türlü çalışmaya destek verdiklerini, karşılıklı anlayış ve diyalogla sorunların çözümü konusunda ortak akılda buluştuklarını ve kentin sorunlarına her zaman büyük bir duyarlılık gösterdiklerini kaydetti.

Tarsus'un yeni Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ise Emniyet Müdür Vekili Oğuz Şahin ile Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Duran Şen'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bizlerde her zaman görevimizi en iyi şekilde yerine getirebilmek için çalışıp, çabalayacağız” dedi.

Evli ve 2 çocuk babası olan Başsavcı Tiryaki, Tarsus gibi dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan bir kentte görev yapmaktan dolayı büyük memnunluk duyacağını ifade etti.