Baterist gençten 18 gündür haber alınamıyor

Mersin'in Erdemli ilçesindeki 22 yaşındaki genç bateristten 18 gündür haber alınamıyor. Gencin babaannesi, torununu bulmak için çalmadık kapı bırakmadığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli ilçesindeki Alata Mahallesi'nde ikamet eden Umucu ailesinin torunları 18 gündür kayıp. Babaannesi Nazife ve büyükbabası Mustafa Umucu ile birlikte yaşayan 22 yaşındaki Alihan Umucu 'yarım saat sonra dönerim' diyerek evden ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Torunları geri dönmeyince telefonla da gence ulaşamayan aile, savcılığa ve emniyet müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu. Ancak aile 18 gün önce evden çıkan gençten hiçbir haber alamadı.

Yetkililere seslenerek yardım isteyen 74 yaşındaki babaanne Nazife Umucu, "O gün erken kalktı, kahvaltısını yaptı. Çok neşeliydi, rahattı. Boynuma sarıldı 'gidiyorum' dedi. Ben de yarım saat sonra gel oğlum dedi. 'Yarım saat sonra dönerim anne' dedi. Bana anne der ama babannesiyim. Sonra saat 9 gibi minibüse binerken görmüşler oradan ötesi yok" diye konuştu.

O günden beri torunlarını aradığını ifade eden Umucu, "18 gün oldu. En son dolmuşta görmüşler. Başka gören olmadı. Bilmiyorum ölümü, diri mi bilmiyorum. Allah aşkına gören getirsin torunumu. Ne olursunuz. 'İmdat' diyorum. çok ciğerim yanıyor, ne yapacağımı bilmiyorum. Yeter ki bir bilgi versinler. Şurada desinler gene razıyım. Ben çocuğumu istiyorum, başka bir şey istemiyorum" şeklinde konuştu.

Savcılığı ve Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunduğunu bir sonuç çıkmadığını gözyaşları içinde anlatan Umucu,"Ne yaptıysam yok. Ümit Allah'tan kesilmez, ümitlerim kırıldı" dedi.

Babaanne Nazife Umucu, torunun hobi olarak bateristlik yaptığını ve darbuka çaldığını da belirterek, torunun hayatından endişe ettiğini de kaydetti.