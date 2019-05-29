"Bayana niye küfür ediyorsun?” diyen kebapçının dükkanına aracıyla daldı

Mersin'de tartıştığı kadına küfür ettiği için kendisini uyaran kebapçının dükkanına midibüsüyle yıkmaya çalışan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan yaralı kurtulan iş yeri sahibi ise, "Üzerimden geçmeye çalıştı, kolumdan yaralandım" dedi.

Merkez Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, bir servis şoförünün, tartıştığı şahsa ait kebapçı dükkanına aracıyla daldığı, bu girişimini dükkanın içerisinde çalışanlar olduğu halde defalarca tekrarladığı görüldü. Midibüs sürücüsünün daha sonra çevredekilerin taşla karşılık vermesi üzerine aracıyla kaçtığı gözlendi.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine giden polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği midibüs sürücüsü Vakkas D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Bir tekstil atölyesine ait midibüste servis şoförlüğü yaptığı belirlenen zanlının, olay günü firmanın haberi olmadan aracı aldığı ve alkollü olduğu bildirildi. Aracı habersiz aldığı için firma sahibinin de şikayetçi olduğu Vakkas D., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

İş yeri sahibi dehşet anlarını anlattı

Yaşanın olayın ardından iş yerinde tadilat çalışması başlatan Gaziantep Kebap Salonu işletmecisi Ömer Aşçı, gazetecilere dehşet anını anlattı. Dükkanın arkasında otururken ses duyduğunu belirten Aşçı, "Bir adamın bayanla kavga ettiğini ve küfür ettiğini gördüm. Ben yanlarına gidip, 'ayıp değil mi bayana küfür ediyorsun?' dedim. Bunun üzerine beni yakamdan tutup attı. Ben de tekrar dükkanıma geldim. 10 dakika sonra aynı kişi aracı ile tekrar geldi ve midibüsün önünü dükkana doğru çevirdi. Ben elemanlarıma 'hemen dışarıya çıkın, bu araba dükkanın içerisine girecek' dedim. Daha ben bunu söylemeden dükkanın içerisine daldı arabayla. 5-6 sefer dükkanın

içerisine girip çıktı. Sonra çevredeki insanların üzerine sürdü. İnsanlar da taş atınca kaçıp gitti" dedi.

Şahsı tanımadığını ve olay sırasında alkollü olduğunu söyleyen Aşçı, "O sırada üzerimden geçmeye çalıştı ve kolumdan yaralandım. Ben düşürdü, ben de o sırada arabanın altından kendimi zor kurtardım. Burada 8 kişi çalışıyordu, hepsi dükkandaydı o an. Çok şükür onlara bir şey olmadı. Ancak yaklaşık 40 bin lira maddi zararım oluştu" diye konuştu.

"Resmen katliam gibiydi"

Görgü tanığı Sevil Yaşat ise olayın şokunu hala yaşadığını belirterek, şöyle devam etti; "İftar saatiydi ve ben balkondaydım. Adam bağırıp çağırdıktan sonra gitti, ikinci kez tekrar geldi. Arabasını dükkana doğru sürdü. 3-4 kez girip çıktı. O anda polisi aradım, korkudan konuşamadım, adres bile vermekte zorlandı. Resmen katliam gibiydi. Adamın gözü dönmüştü. İçerde insanlar varken psikopatlık, manyaklıktır bu yapılan."