Bayırdır: "Öğrenciler meslek seçerken özgür bırakılmalıdır"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği (GİAD), ikincisi düzenlenen 'Meslek Tanıtım Günleri' kapsamında koleji öğrencileriyle bir araya geldi.

Mersin GİAD tarafından her ay düzenlenen ‘Meslek Tanıtım Günleri' kapsamında öğrencilerin meslek dallarında bilgi sahibi olmalarını amaçlayan etkinlik, turizm sektöründe faaliyet gösteren GİAD Yönetim Kurulu üyesi Hakan Bayındır ve dernek üyesi avukat Zehra Balkan Özen'in konuşmaları ile sürdü.

Avukatlık mesleğinin özveri ve yoğun tempo gerektirdiğini belirten Özen, tecrübelerini ve avukatlık mesleğinin püf noktalarını öğrencilerle paylaştı. Avukatlık mesleğine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, Özen'den önemli bilgiler aldı.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren Hakan Bayındır ise yaptıkları işi insanları mutlu etmek olarak tanımladı. Turizm sektörünün bilinmeyen yönlerini öğrencilere aktaran Bayındır, "Yapılan iş her ne olursa olsun, güven ve bilgi esasına dayalı olmalıdır. Meslek seçimi yaparken o mesleğe yönelik yoğun araştırma içerisinde olmanız gerekiyor. Turizm sektörü insanların özel yaşantılarında motive olmalarını sağlamak ve mutluluk dağıtan bir sektördür" dedi.

"Öğrencilerin meslek hayatlarında ailelere büyük görev düşüyor"

Birçok öğrencinin meslek seçimi yaparken aile baskısına maruz kaldığını belirten Bayındır, "Öğrencilerimiz ilerideki meslek dallarını seçerken özgür bırakılması gerekiyor. Türkiye'de maalesef birçok aile çocuklarını sevmedikleri mesleklere yönlendiriyor. Ailelere düşen görev, çocukları hangi mesleği seçerse seçsin destekçileri olması gerekiyor. Toplum ve aile baskısıyla yapılan meslekte başarının hakim olması çok zordur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğrenciler, sektörlere ilişkin Mersin GİAD üyeleri ile özel istişarelerde bulundu.