Bayraklı, sloganlı 'Toprağa Saygı' yürüyüşü

Mersin'de TEMA Vakfı gönüllüleri 'Toprağa Saygı' yürüyüşü düzenledi. Gönüllüler ellerinde bayraklar ve pankartlarla kent merkezinde yaklaşık 2,5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Mersin genelindeki gönüllüler bu yıl 'Toprağa Saygı' yürüyüşünü Erdemli ilçesinde çok sayıda katılımcıyla 2.5 kilometrelik bir güzergahta gerçekleştirdi. Sahildeki Erdemli TEMA Evi'nden başlayan yürüyüş Saim Göküş Parkı'ndan devam ederek ilçe merkezini de içine alarak, Erdemoğlu Bulvarı üzerinden geriye dönüşle devam etti. Gönüllüler ellerinde özellikle betonlaşmaya dikkat çeken çeşitli dövizler taşıdı. Gönüllüler yürüyüş esnasında ise 'Vatan toprağı kutsaldır', 'Yaprak, toprak, bayrak' sloganları ve söyledikleri marşlarla 2.5 kilometrelik yürüyüşü tamamladı.

TEMA Vakfı Erdemli Temsilcisi Murat Başer, "TEMA Vakfı Türkiye erozyonla mücadele doğal varlıkları koruma vakfı olarak her yıl kasım ayında erozyonla mücadele haftasında kuruluşundan bugüne kadar toprak yürüyüşleri organize etmekte. Yürüyüşümüzde erozyona dikkat çekmek, erozyonun nedenleri, verdiği zararlar hakkında farkındalık için bu yürüyüşü düzenliyoruz" dedi.

Bazı gönüllüler, canlıların yaşamını borçlu olduğu toprağa bir saygı gösterisinde bulunduklarını belirtirken, bazıları da evlatlarına, torunlarına korunmuş bir toprak, yeşil bir ülke bırakmak istediklerini dile getirdi.