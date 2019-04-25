Baz istasyonunda akü çalan 3 kişi yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde baz istasyonunda hırsızlık yaptığı iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akarsu Mahallesinde bulunan bir GSM firmasına ait baz istasyonundan gece 01.30 sıralarında alınan alarm sinyali üzerine Tarsus Jasat, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı Asayiş Timi ve Trafik Timi ile birlikte bölgeye geldi.

Ekipler, baz istasyonuna yakın bir yerden plakası tespit edilen bir aracın hızla Alifakı Mahallesi istikametine doğru kaçtığını tespit etti. Ekipler, aracı Alifakı Mahallesinde durdurdu. Gözaltına alınan araç sürücüsü E.B'nin akü hırsızlığı yaptığı belirlendi.

Olaya karışan M.S. ve M.B. isimli şüpheliler gece karanlığından faydalanıp kaçtı.

Baz istasyonunda yapılan incelemede; kapının kırılarak açıldığı, 3 adet akünün dışarıya çıkartıldığını tespit eden ekipler, yerinden sökülen bir akünün ise istasyon içerisinde kaldığını gördü.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli E.B. isimli şahsa belgesiz araç kullanmaktan 4 bin 128 TL. idari para cezası uygulandığı, olaydan sonra yakalanan M.S.ve M.B. isimli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.