Mersin'in ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen “Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonası” sona erdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle 8-14 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen Bedensel Engelliler Yelken Türkiye Şampiyonasına 7 ilden 20 sporcu katıldı. Mersin Tenis, Yelken ve Yüzme İhtisas Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen şampiyona, oldukça çekişmeli anlara sahne oldu.

Yarışlar sonunda Hansa Kadınlar kategorisinde Miray Ulaş, Hansa Genç Erkekler kategorisinde İbrahim Halil Köseler ve 2.4 MR Sınıf kategorisinde Hasan Hüseyin Akbulut birinci oldu.

Dereceye giren sporculara ödülleri, Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Oğuz Bavbek, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk, Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Aynur Olgaç tarafından verildi.