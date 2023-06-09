Bedrettin Gündeş adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Mersin'de PKK/KCK terör örgütü soruşturması çerçevesinde tutuklanan Mersin Büyükşehir Belediyesinin eski Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bedreddin Gündeş ile avukatlar hazır bulundu. Yaklaşık 1,5 saat savunma yapan Gündeş, hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek tahliyesini talep etti. İddia makamı da sanık Gündeş'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çaptırılmasını talep etti. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, Gündeş'e yurt dışı yasağı koyarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.