Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi açıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesinin, “Mersin Yükseliyor, 41 Kere Müjde, 41 Yeni Açılış” mottosuyla başlattığı açılışların ikincisi, eğitimde fırsat eşitliği sağlayacak ‘Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi' oldu.

Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi, 5 sınıftan oluşuyor ve 70 öğrenci kapasitesi ile hizmet veriyor. Önümüzdeki hafta açılışı yapılacak olan Halkkent Sosyal Yaşam Merkezi'nde de bir adet çocuk gelişim merkezi yer alıyor. Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi'nde yer alan mobilyalar Büyükşehir Belediyesinin geri dönüşüm atölyesinde üretildi. Merkez açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eğitimin önemine vurgu yaparak, "Çocuklarımız için yaptığımız her iş güzel, her işin anlamı var. Çocuklarımızdan daha değerli bir varlığımız var mı bizim? Çocuklarımızı iyi eğittiğimiz zaman hem ailemizi hem yaşadığımız toplumu hem de dünyayı kurtarıyoruz. Çocuklarımızı eğittiğimiz zaman kötülükleri bertaraf ediyoruz. Açlıkla, sefaletle mücadele ediyoruz. Çocuklarımızı eğiterek, daha modern bir Türkiye daha modern bir dünyada yaşamanın kapılarını açıyoruz. Çocuklarımızı eğiterek, aslında bilinen yalanlardan uzaklaşmalarını, bilinmeyen gerçeklerin peşinden koşmalarını sağlıyoruz” dedi.

Seçer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptıkları toplantılarda aldıkları en önemli önerinin ayrımcılık yapmadan herkese eşit hizmet götürülmesi olduğunu aktararak, “Soralım her 10 kişiye ‘Türkiye'nin en büyük sorunu ne?' diye. Bu toplulukta eminim her 10 kişiden 10'u ‘adaletsizlik' diyecek. Onun için Genel Başkanımız, ‘Bizim maruz kalmayı istemediğimiz hareketlere başkalarını maruz bırakmayın' diyor. Önce iğneyi kendinize batırın. Bir diğer önerisi de ‘sakın kul hakkı yemeyin. Yöneticilik kutsal bir makamdır. Bu koltuklar halkın koltuklarıdır. Yöneticilerin babasının koltuğu değildir. Mahkeme kadıya mülk değildir' diyor ama en önemli talimatlarından bir tanesi de belediye başkanlarına ‘kreş açın, yurt açın. Mümkünse yurt açarken de öncelikli olarak kız yurdu açın' diyor. Biz bu temel talimatlar, öneriler çerçevesinde belediye başkanlığı yapıyoruz” diye konuştu.

“Belediyecilik imar işlerinden ibaret değil, belediyecilik, toplumun, vatandaşın kalbine girmek”

Tarsus'tan Anamur'a Mut'tan Çamlıyayla'ya kadar her yere eşit hizmet götürdüklerini belirten Seçer, “Begonvil Çocuk Gelişim Merkezi'ni de Tarsus'a kazandırılmış en değerli hizmetlerden biri olarak görüyorum. Asfaltı, sathi kaplama, kaldırım yapılıyor, sinekler de öldürülüyor. Ne güzel. Bir de şu imar işleri vardır belediyecilikte. Herkes belediyeciliği bundan ibaret zannediyor. Her zaman söylüyoruz. Belediyecilik bundan ibaret değildir. Belediyecilik, toplumun, vatandaşın kalbine girmek, açın halinden anlamak, çocuğun acısını dindirmek, vatandaşın çocuğuna eğitim vermesini sağlamak. Belediyecilik budur. Belediyecilik, bir şekilde hayatta yalnız kalmış Ayşe teyzeme 90 yaşından sonra onu namerde muhtaç etmemektir. Yolu yaparız. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin tarihinin görmediği kalitede ve yoğunlukta yol çalışmalarını zaten yapıyor” şeklinde konuştu.

En büyük iradenin halkın iradesi olduğunu vurgulayan Seçer, "Bu kadar sıkıntılara rağmen daha önceki gece belediye başkanlarımızla beraber İstanbul'dan geldik. Bir başka yol arkadaşımıza destek olalım diye. Halk bizleri seçmiş. En büyük irade halkın iradesidir. Onun üzerinde bir irade tanımıyoruz. Mahkeme kadıya mülk değil, onu söyledik. Bu memleket halkın takdiri ile iş başına gelmiş yöneticiler tarafından yönetilir. Devletin makamlarını bir sopa gibi kullanarak kimse bizi terbiye edemez. Biz ulusal kurtuluş mücadelesinden çıkmış, yedi düvele meydan okumuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurumlarını kurmuş, Türkiye'ye çok partili bir hayatı ve demokrasiyi getirmiş bir iradenin kurduğu siyasi partinin belediye başkanlarıyız. Onun için öyle bizimle mücadele etmek kolay değil. Dimdik ayaktayız. Daha az uyuyacağız emin olun daha sakin olacağız. Daha çok çalışacağız. Vatandaşlarımız bizi seviyor, çatlasalar da patlasalar da vatandaşlarımız bize saygı duyuyor. Neden? Vatandaşlarımız diyor ki; bu başkanlar çalışıyor. Çalmıyor, çalışıyor. Çalmıyor, koşturuyor. Hizmet yapıyor, kimseye tepeden bakmıyor. Halkın içinde geziyor. Onun için pek bizden hoşlanmıyorlar ama bakalım hodri meydan. Halkın önüne çıkacağız. El mi yaman bey mi yaman hep beraber görüşeceğiz” ifadelerini de kullandı.

“Bütün ilçelerimizde çocuk gelişim merkezleri açacağız”

70 miniğin merkezde okul öncesi eğitim alacağı bilgisini veren Seçer, “Çocuğun karakteri 3 yaşından sonra oluşuyor. 6 yaşında okula başlıyor, ilköğretime. O süreç çok önemli. Hem beslenmesi önemli, hem eğitilmesi önemli, bakımı önemli. Belki de hayatı boyunca kendinin üzerinde kalacak olan karakterini oluşturacağız” dedi.

Merkezde eğitim verecek öğretmenlerin hepsinin birbirinden değerli olduğunu vurgulayan Seçer, “Çocuklarımız, annelerinin babalarının onlara emanetidir. Onlara, gözleri bakarlar hiç merak etmeyin. Burası halkın çocuklarının yuvası. Belediyelerimizin bu konudaki hizmetleri aslında eğitimde fırsat eşitliğini ortaya koyma yarışıdır. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir bünyesinde hizmet veren ve sayıları 17'yi bulan eğitim ve öğretimi destekleme kurs merkezlerinde 6 bin 500 öğrenci yer aldığını söyleyen Seçer, üniversiteyi kazanan her öğrenciye Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim yardımı verdiklerini hatırlattı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ise çocukların gelişim sürecine katkı sunmak amacıyla ilçeye kazandırılan merkezden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti. Bozdoğan, “İki önemli olgu var. Biri sürdürülebilir, biri de işlevsel olması. Toplumcu belediyecilik yaklaşımında da Vahap Başkanımın yaklaşık 3,5 yıldır yaptığı hizmetleri çok yakından takip ediyorum. Bu halkaların devamında böyle bir hizmetin Tarsus'a gelmesinden de gerçekten çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli'de hayata geçirdikleri kadın ve çocukları önceleyen projeleri anlatarak, “Çocukları çok önemsiyoruz. Bugün de Büyükşehir Belediye Başkanımız böyle bir projeye imza attı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Çocuğunun kendini bu kreşte mutlu hissettiğini söyleyen Neslihan Cengiz, öğretmenlerden de gayet memnun olduklarını belirterek, “Çok güzel etkinlikleri oluyor. Eğitimi çok iyi. Zaten sürekli fotoğraf da atıyorlar bize. Güvenli. O konuda hiç çekincemiz yok” dedi. Bu kreşi arkadaşının tavsiyesi üzerine bulduğunu dile getiren Güler Küçük, “Biz aslında kızımız şu an küçük diye düşünmüyorduk ama Belediyemizin böyle bir şey yaptığını öğrenince gönül rahatlığıyla karar verdik. Burada 10 günlük sürecimiz oldu. Kızım gayet memnun. Eğleniyor. Daha çok güvende olduğuna inanıyorum. İçim rahat” dedi.

Konuşmaların ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.