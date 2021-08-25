Bekirde Kültür ve Sanat Evi kursiyerleri hünerlerini sergiledi

Etkinlikte kursiyerlerin dikkat çeken el emeği ürünleri sergilenirken, çocukların halk oyunları gösterileri de büyük ilgi gördü.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Kültür ve Sanat Evleri ilçenin kültürel ve sanatsal gelişimi noktasında çalışmalarının karşılığını dönem sonu etkinlikleri ile süslüyor. Bu bağlamda emeklerini beğeniye sunmak adına Bekirde Kültür ve Sanat Evinde kursiyerlerin dönem sonu temalı sergisi, okul öncesi etkinlik sınıfının defilesi, giyim ve el sanatları sınıfının çalışmaları ile Çay Kültür ve Sanat Evi halk oyunları sınıfının dans gösterisi sahnelendi.

Göreve geldikleri günden bu yana hem kadın hem de çocuklar için eğitimden kültüre, spor ve sanattan, eğlenceye birçok yeni ve farklı çalışmalara imza attıklarını kaydeden Akdeniz belediye Başkanı Muhammet Mustafa Başkan Gültak, “Aynı azimle yolumuza devam ediyoruz. Kadınlar ve çocuklarımız her daim önceliğimizdir. Kadınlarımızın kendi ayakları üstünde durmaları, çocuklarımızın içlerindeki cevheri keşfetmelerine fırsat sağlayacağız. Bu vesile ile Kültür ve Sanat Evlerimizde emek veren tüm kadınlarımızı ve çocuklarımızı kutlar; başarılarının daim olmasını dilerim” dedi.