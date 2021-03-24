Belarus NGS'nin ikinci güç ünitesine ait reaktörün montajı tamamlandı

Belarus NGS'nin genel tasarımcılığını ve genel yükleniciliğini Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Bölümü yürütüyor. Montaj işlemleri boyunca, reaktör iç kısımlarının kurulumu, yakıt montaj modellerinin reaktöre yüklenmesi, koruyucu tüp ünitesi ve üst ünitenin kurulumu yapıldı.

Uzmanlar önümüzdeki günlerde güç ünitesinin ana devresini kimyasal olarak demineralize su ile doldurmaya başlayacak. Ana testler, Belarus NGS'nin ikinci güç ünitesinde bulunan reaktörün sıcak çalıştırılmasından önce ve gerekli izinler alındıktan sonra başlayacak.

Toplam 2 bin 400 MW kapasiteli iki VVER-1200 reaktör içeren Belarus NGS, Belarus Cumhuriyetindeki Ostrovets'te inşa ediliyor. Belarus, ilk nükleer enerji santrali için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (IAEA) güvenlik konusundaki uluslararası standartlara ve önerilere tam olarak uyan bir Rus III + nesil projesini seçmişti. Belarus NGS'nin birinci güç ünitesi, Rusya dışında Rus teknolojileri kullanılarak inşa edilen en yeni nesil III + teknolojili ilk güç ünitesi oldu.