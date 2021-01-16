Belarus Nükleer Santralinin ilk güç ünitesi tam kapasite faaliyete geçti

Genel tasarımcısı ve yüklenicisi Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Bölümü olan Belarus Nükleer Güç Santralinin (NGS) 1'nci güç ünitesi, 12 Ocak saat 19.57'de ilk kez nominal güç kapasitesi seviyesine ulaştı.

Gelişmiş 3+ nesil VVER-1200 reaktörüyle donatılmış Belarus NGS'nin yapımını üstlenen ASE EC A.Ş.'nin Başkan Yardımcısı ve İnşaat Projesi Direktörü Vitaly Polyanin, "Herhangi bir nükleer güç ünitesinin deneysel-endüstriyel operasyon aşamasında yüzde 100 güç kapasitesine ulaşmaya başlaması en önemli olaydır. Sistemlerin ve ekipmanların gerçek parametrelerinin ve özelliklerinin tasarım değerlerine uygunluğu onaylandıktan sonra güç ünitesi ticari işletmeye alınacaktır" dedi.

Belarus NGS'yi çalıştırma işlemi, VVER-1200 3+ nesil reaktörleriyle donatılmış 1'nci güç ünitesindeki reaktör çekirdeğine 7 Ağustos 2020 tarihinde taze nükleer yakıt demetlerinin yüklenmesiyle başladı. 11 Ekim'de ise reaktör ilk kritik seviyesine ulaştı. 3 Kasım'da Belarus Cumhuriyeti'nin elektrik şebekesine bağlanan santralde, 22 Aralık tarihinde de güç ünitesine ait deneysel-endüstriyel operasyon aşaması başladı.

Belarus NGS, Belarus Cumhuriyeti'nde bulunan Ostrovets'de, toplam kapasitesi 2400 MW (MegaWatt) olan 2 adet VVER-1200 reaktörle donatılarak inşa ediliyor. Belarus'taki ilk nükleer güç santrali olan Belarus NGS'de, uluslararası güvenlik standartlarına ve Uluslararası Nükleer Enerji Ajansının (IAEA) tavsiyelerine uygun olan 3+ nesil Rus tasarımı kullanılıyor.

Belarus NGS'nin 1'nci ünitesi, Rusya dışında inşa edilen ve Rus tasarımı 3+ nesil reaktör teknolojisine sahip olan ilk ünite olma özelliğini taşıyor. Rusya'da başarıyla çalışan aynı tipte 3 adet güç ünitesi bulunuyor. Bu ünitelerden ikisi Novovoronej NGS'de, diğeri ise Leningrad NGS'de yer alıyor. Rus tasarımı dördüncü 3+ nesil güç ünitesi olan Leningrad NGS'nin 6'ıncı ünitesi, yüzde 100 kapasiteye 3 Ocak 2021'de ulaştı.