Belçika'dan gelen aile Tarsus'ta kaza yaptı: 5 yaralı

Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine özel araçla gelen gurbetçi ailenin geçirdiği feci kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, TEM otoyolu Çamtepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Belçika'dan Mersin'in Tarsus ilçesine gelen Mehmet G. yönetimindeki 1 VUK 858 plakalı otomobil, yağış nedeniyle bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla attı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından Tarsus'ta bulunan hastanelere kaldırılırken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.