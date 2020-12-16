İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye başkan yardımcısı korona virüsten hayatını kaybetti

Mersin’in Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Mersin'in Bozyazı İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Bozyazı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Deniz, kasım ayının son haftasında temas ettiği bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Testi pozitif çıkan 49 yaşındaki Deniz, kendisini evde izole etti, bir süre sonra da durumu ağırlaşınca Anamur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Deniz, burada tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası olan Deniz'in cenazesinin, bugün Denizciler Mahallesindeki aile mezarlığına defnedileceği bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.