Belediye binasında ekolojik bahçe

Mersin'in merkez Mezitli ilçe Belediyesi'nin yeni hizmet binasının her katında oluşturulan teras bahçeleri çalışanların iş stresinden uzaklaşarak rahat nefes almalarını sağlıyor.

Vatandaşların en iyi şekilde hizmet alabilmesi ve çalışanların işlemlerinin kolaylaşması açısından her ayrıntının düşünüldüğü Mezitli Belediyesi yeni hizmet binası, her katta oluşturulan teras bahçeleri ile kent içerisinde nefes alacak alanlar yaratıyor. Mimari açıdan her ayrıntının düşünüldüğü ve enerjisinin bir bölümünü kendisi üreten binada, su ihtiyacı az olan ve bodur olan sukkulent bitki türleri kullanıldı. Zeminden başlayarak, anıt zeytin olarak kabul edilen figürlü ağaçlar ve bonsai tarzında ficus türlerin yer aldığı 50 ağaç, 4 bine yakın çiçekli bitki, 2 bin çalı grubu diye tabir edilen kalıcı bitki, bin metrekare çim kullanıldığı bahçelerin ortak özelliği ise kadının rengi olan mor renkli çiçek açmaları.

Mezitli'de 300'e yakın parkın yanında, 5 noktada oluşturulan hobi bahçesi, toplam 50 farklı noktada yapılan koruluklarda 8 bine yakın ağaç diktikleri bilgisini veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Mezitli yeşilin hakim olduğu bir kent olsun istiyoruz. Bu anlamda kent merkezinde planda yeşil alan olarak işaretli her noktayı amacına uygun olarak kullandık. Elbette, yeşil alan konusunda gösterdiğimiz bu hassasiyeti yeni yaptığımız belediye binamızda olmaması düşünülemezdi. Binamızı tasarlarken, bundan sonra mimari yapılar için örnek olması amacıyla teras bahçeler oluşturduk. Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görev yapan arkadaşlarımız, tüm Mezitli'de olduğu gibi sanatçı edasında çalışarak harika bir iş çıkartırlar. Belediyemize gelen vatandaşlarımız ve ziyaretçilerimiz beton yığınları yerine yeşil alanlar görmekten son derece memnunlar" diye konuştu.