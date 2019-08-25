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Belediye çalışanına performans ödülü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, liyakatli ve çalışkan personelini performans ücreti ile ödüllendirdi.


Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı öncesinde personelin mağdur olmaması için maaşlarının erken yatırılmasını sağlayan Başkan Seçer'in, belediye bünyesinde çalışan memurlara ikinci müjdesi performans ücreti oldu. Liyakatli, çalışkan ve verimli personelin yanında olacağını ve onlara destek sağlayacağını her fırsatta dile getiren Seçer, personelini performans ücreti ile ödüllendirdi.


Büyükşehir Belediyesi'nde etkin ve verimli çalışarak üstün başarı gösteren personelin performans ücretleri hesaplarına yatırıldı. Performans başarı puanı, hedef, görev, yetkinlik ve vatandaş memnuniyetine göre belirlenen performans ücretleri bu şartları yerine getiren memurlar belirlenerek hesaplarına yatırıldı.

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