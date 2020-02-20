Belediye çalışanlarına yazışma eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği ve Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği işbirliğinde Mezitli Belediyesi çalışanlarının yanı sıra çeşitli belediyelerden gelen personellere 'Yazışma Kuralları ve Tebligat Kanunu' konusunda eğitim verildi.

Mezitli Belediyesi Meclis Salonunda, Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Eğitimcisi Zeliha Mercimek tarafından verilen eğitimde, uygulamalı olarak yazım kuralları, konu ve fonksiyon esasına göre dosyalama, yazım esasları gibi konularda bilgilendirme yapıldı. Çalışanların karşılaştıkları sıkıntılarla ilgili bilgi alışverişinin de yapıldığı eğitim programında, hizmet içi yazışma programları da anlatıldı.

Mezitli Belediyesi'ne gelen vatandaşların işlemlerini en kısa sürede sorunsuz şekilde yapılması için çalışanların eğitimine aralıksız devam ettiklerini ifade eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Amacımız öncelikle Mezitli'de yaşayan her vatandaşımızın yaşadığı kentte mutlu olması. Bunun en öncelikli koşullarından birisi de belediyemizin yaptığı hizmetlerin sağlıklı ve çabuk olması. Hizmet alan vatandaşımızın işlemlerinin sorunsuz olarak kısa sürede tamamlanması için çalışıyoruz. Personelimize davranış kuralları, insan ilişikleri gibi konularda eğitimler verdiğimiz gibi, kurum içi yazışmalar, teknik okuma ve yazma konularında da bilgilendirmeler yapıyoruz” dedi.