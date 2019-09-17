Belediye konservatuvarında eğitim aldılar, güzel sanatlar ve konservatuvarı kazandılar

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde hizmet veren Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, yetenekleri doğrultusunda eğitim verdiği 4 öğrenciyi yetiştirerek, üniversitelerin güzel sanatlar fakültesi ve konservatuvar bölümlerini kazanmalarını sağladı. Öğrencilerden Nimet Çetin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Hüseyin İyidoğan, Selçuk Üniversitesi, Muhammet Ali Sayar, Ankara Üniversitesi'nin konservatuvar bölümlerini, Merve Koç ise Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazandı.

Büyükşehir Belediyesi, yeni dönemde yeni yetenekleri bünyesine kazandırmak için 26-27 Eylül tarihlerinde yapılacak giriş sınavına 15-40 yaş arası yetenekleri bekliyor.

8 yıllık hayalini gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediye Konservatuvarı öğrencisi Nimet Çetin, aldığı eğitimin kariyerinde büyük sıçramalar yaptığını belirtti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanan ve 8 yıldır müzikle ilgilenen Çetin, müzikle tanışma hikayesini anlatarak, “Lise dönemindeydim. Bir program izliyordum. Orada bağlama çalıyordu. Babama ‘benim neden bağlamam yok' demiştim. Ertesi gün babamın bağlamayı alıp gelmesiyle bu hevesim başladı ve arttı. 8 yıldır hem aldığım eğitimlerle hem de hevesimle buraya kadar geldim. Yani 8 yıllık hayalimi gerçekleştirmiş oldum” dedi.

Niğde'yi hem memleketi olduğu için hem de sevdiği için tercih ettiğini ifade eden Çetin, bağlama çalmaya duyduğu ilginin Büyükşehir Belediye Konservatuvarından aldığı eğitimle vücut bulduğunu söyledi. Müzik eğitimi almak için ciddi bütçelerin harcandığını belirten Çetin, “Çoğu insanın müzik eğitimi alması için ciddi bir imkana sahip olması gerekiyor ama Belediye Konservatuarının bize vermiş olduğu ücretsiz imkanlar bizim için çok iyi oldu. Müzikle ilgilenmek isteyenlere burayı tavsiye ediyorum. Hocalarımız çok ilgileniyorlar. Onlar sayesinde çok iyi yerlere gelineceğini düşünüyorum. Fügen, Zekeriya ve Dilek Hocamın bize vermiş olduğu eğitimle hevesimiz artmaya başladı. Onların sayesinde, onların da bize vermiş olduğu katkıyla kazandık. Çok mutluyum” diye konuştu.

“Bu sınav için çok ciddi paralar ödeyen insanlar var”

Kayseri Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesini kazanan Merve Koç da müzikle ilgilenmeye ortaokuldaki müzik öğretmenin kendisini koroya almasıyla başladığını anlattı. Müziğin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Koç, Neşet Ertaş'ı örnek aldığını vurgulayarak, “İleride ortaokuldaki müzik öğretmenim gibi bir öğretmen olmak istiyorum. Gerçekten bu sınav için çok ciddi paralar ödeyen insanlar var ve belediyenin bize sağladığı bu imkanla birlikte ücret ödemeden kazandık. Öğretmenlerimiz sayesinde, belediye sayesinde. Zaten memleketimi kazandım. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

“4'te 4 yaptık”

Büyükşehir Belediye Konservatuvarında 19 yıldan bu yana eğitmenlik yapan Konservatuvar Sorumlusu Fügen Aykın ise konservatuvar bünyesinde Türk Sanat Müziği ve Türk Halk Müziği bölümlerinin olduğunu belirterek, verilen 4 yıllık eğitimin sonunda güzel sonuçlar aldıklarını söyledi. Büyükşehir Belediye Konservatuvarında eğitim alıp Devlet Konservatuvarına gittikten sonra Büyükşehir Belediye Konservatuvarında eğitmenliğe başlayanların da olduğunu kaydeden Aykın, “Bu yıl 4 öğrencimiz yetenek sınavı hazırlığı için bize başvurdu. Onları ocak ayından beri çalıştırıyorduk. Güzel sonuçlar aldık. 4'te 4 yaptık. 4 öğrencimizi de konservatuvara, güzel sanatlar fakültelerine gönderdik” dedi.

Yeni dönemde yeni yetenekleri beklediklerini belirten Aykın, “Büyükşehir Belediye Konservatuvarı, ücretsiz eğitim vermekte. İnsanların dışarıda çok büyük paralar ödediği bu hizmeti belediyemiz ücretsiz vermekte ve gördüğünüz gibi de güzel sonuçlar almaktayız. 26-27 Eylül'de giriş sınavlarımız var. 15-40 yaş arası öğrenci alacağız. Bunun için başvurular başladı. İlköğretim mezunu herkes katılabilir. Bir form dolduracaklar, iki fotoğraf ve kimlik fotokopisiyle gelecekler, kayıtlarını yapacağız. Sonra da sınavlarını yapacağız. Kazandıkları takdirde de 4 yıllık güzel bir eğitim alacaklar. yerimiz, İstiklal Caddesinde Sanat Sokağının içinde. Geldikleri takdirde onları güzel bir şekilde ağırlayacağız” diye konuştu.