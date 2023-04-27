İhlas Haber Ajansı

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Belediye personelinden 5 gündür haber alınamıyor

Mersin’in Tarsus ilçesinde belediye çalışanından 5 gündür haber alınamadığı bildirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye çalışanından 5 gündür haber alınamadığı bildirildi.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeni Mahalledeki evinde annesi ile yaşayan 39 yaşındaki Mustafa Kürklü geçtiğimiz Pazar günü ‘tıraş olup geleceğim' diyerek evden ayrıldı. Kürklü, 5 gün geçmesine rağmen dönmedi. Tüm iletişim araçları kapalı olan ve haber alınamayan Kürklü'nün ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı öğrenilen ve hayatından endişe edilen Kürklü'nün bulunması için görenlerin güvenlik güçlerine bildirmesini istedi.

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