Belediye personelinden örnek davranış: Yanan evde bulduğu parayı sahibine teslim etti

Mersin'de yangın sonrası büyük zarar görerek kullanılamaz halen gelen bir evde temizlik ve tahliye çalışması yapan belediye personeli, tamamen yanan evde zarar görmemiş halde bulduğu parayı sahibine teslim etti. Paranın, ev sahibi tarafından iş yeri kirasını ödemek için kredi ile alındığı öğrenildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kiremithane Mahallesi 4421 Sokak üzerinde bulunan Zorluer apartmanının 3. katında oturan Şaban Serpin adlı vatandaşın evinde birkaç gün önce yangın çıktı. Kimsenin yaralanmadığı yangın sonucu evin içinde bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında yanan evde temizlik çalışması yapmak ve zarar gören eşyaları dışarı çıkarıp tahliye etmek için Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri görevlendirildi.

Dükkan kirası için bankadan kredi çekmiş

Yangında büyük zarar gören ve kullanılamaz hale gelen evin temizliği ve yanan eşyaların tahliyesini yapan Akdeniz Belediyesi personellerinden Sinan Karakoç, bu sırada bir miktar para buldu. Hemen amirlerine haber veren belediye personeli Karakoç, söndürme çalışmaları sırasında ıslanan ancak alevlerden zarar görmeyen parayı evin sahibi Şaban Serpin'e teslim etti. Serpin, kendisine teslim edilen paranın işlettiği dükkanın kirasını ödemek için bankadan çektiği krediye ait olduğunu ifade ederek, yangında zarar görmemesinden mutluluk duyduğunu söyledi. Serpin, alevlerden kurtulan parasını bularak kendisine teslim eden belediye personeli Sinan Karakoç'a da teşekkür etti.