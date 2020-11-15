Belediye personelinden 'saçım saçın olsun' kampanyasına destek

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kansersiz Yaşam Derneğinin kanser hastalarının tedavi sırasında yaşadığı psikolojik tahribatı azaltmak amacıyla başlattığı, 'saçım saçın olsun' kampanyasına, Ulaşım Dairesi Başkanlığında görev yapan Bahadır Kıvrak'tan destek geldi. Kıvrak, saçı olmayanlara umut olsun diye 2 yıldır uzattığı saçlarını kampanyaya bağışladı.

Kıvrak, annesinin iltihaplı romatizma olarak bilinen 'Romatoid artrit' hastalığıyla mücadelesi sırasında kemoterapi gördüğü hastanede down sendromlu lösemi hastası Seda ile tanıştı. Saçları tedavi sırasında tamamen dökülen Seda'nın kendisinden saç istemesiyle başlayan hikaye, küçük savaşçının zamansız vedasıyla yarım kaldı. O dönemde sosyal medya hesaplarında kampanyaya rastlayan ve takip eden Kıvrak, Büyükşehir Belediyesinin de desteğini alarak 2 yıl boyunca büyük bir özenle saçlarını uzattı.

“Ne yapabilirim diye düşündüm ve saçlarımı uzatmaya başladım”

33 yaşındaki kampanya gönüllüsü Bahadır Kıvrak, “Kanser Savaşçıları Derneğini iki yıldır sosyal medyadan ve diğer hesaplarından takip ediyordum. Orada 'saçım saçın olsun' projesine denk geldim. Ben ne yapabilirim diye düşündüm ve saçlarımı uzatmaya başladım. İki yıldır uzattığım saçlarımı bağışlıyorum” dedi.

Bahadır Kıvrak, yaptığı bağışla kanser savaşçılarına destek olacağını bilmenin sevinciyle, “Bu saç bir kanser savaşçısına umut olacak. ‘Saçım saçın olsun' diyorum ve bu bağışa herkesi bekliyorum” ifadelerine yer verdi.

“Bu davranış daha fazla insanın saç bağışçısı olmasını sağlayacak”

Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, Bahadır'ın isteğine duydukları ilk günden beri destek olduklarını belirterek, “Bilindiği gibi kanser hastalarının tedavi sürecinde yaşadıkları ilk göze çarpan değişim çoğunlukla saç dökülmesi. Bu durumun da onları olumsuz yönde etkilediğini, tedavi sürecinde de morallerinin yüksek olması gerektiğini biliyoruz. Bahadır arkadaşımızın başlattığı bu davranış, kanser hastalarının verdikleri mücadelede onlara destek olacak. Daha fazla insanın saç bağışçısı olmasını sağlayarak kanser hastalarının her zaman yanında olduğumuzu bilmeleri için ‘saçım saçın olsun' kampanyasına Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak biz de destek veriyoruz” diye konuştu.