Belediye personeline "Kurumsal Motivasyon ve Kurumsal İletişim" semineri

Tarsus Belediyesi ile Çukurova Belediyeler Birliği (ÇBB) işbirliği ile belediye personeline yönelik 'Kurumsal Motivasyon ve Kurumsal İletişim" konulu seminer düzenlendi.

Tarsus Belediyesi Yeşil Salonda gerçekleşen, ÇBB eğitimci proje ve eğitim uzmanı Eshap Özden Topcil'in konuşmacı olduğu eğitime, tüm belediye personeli katıldı. Seminerde, kurumsal yapı ve kimlik, etkili iletişim, beden dili, takım olmak ve müşteri memnuniyeti konularında personel bilgilendirildi. Belediyeye gelen vatandaşların misafir gibi güler yüzle ağırlanması gerektiğini ifade eden Topcil, hizmetin bireysel değil kurumsal ve sürekliliğinin olması gerektiğine işaret etti. Topcil, “Sizler belediye personelisiniz. Sizlerin vatandaşa karşı yaptığınız hata, sadece sizleri etkilemez. Belediyenin kurumsal kimliğini etkiler. Belediyeye gelen vatandaşın memnun olarak kurumdan ayrılması ise tüm personelin başarısı olarak kuruma yansır. Bir işi ücreti karşılığında yapıyorsanız siz alanınızda profesyonelsiniz demektir" dedi.

Güleryüz ve tebessümün verilen hizmetteki önemine vurgu yapan Topcil, yönetim kadrosunun alt birimlerdeki personele de motive edici davranışlarda bulunması gerektiğini vurguladı.