Belediye personeline 'stres yönetimi ve motivasyon' eğitimi

Erdemli Belediyesi, çalışanlarına yönelik 'stres yönetimi ve motivasyon' konulu eğitim semineri düzenledi.

Çalışanların iş esnasında yaşamış oldukları yoğun stresle mücadele edebilmeleri ve motivasyonlarını arttırmak amacı ile Uzman Psikolog Hülya Korkmaz tarafından gerçekleştirilen seminer, iki oturum halinde gerçekleştirildi. Seminerde çalışanların olumsuz durumlar ile başa çıkabilmeleri, bu durumlarda iş ve aile hayatının olumsuz etkilenmemesi için stresi yönetebilme yolları ve motivasyonlarını canlı tutabilme yöntemleri anlatıldı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, gece ve gündüz mefhumu olmadan çalışan personelin gerektiğinde ailesinden bile fedakarlık ederek işini yaptığını belirterek, bu yoğun tempoda stresle başa çıkılabilmesi için üzerlerine düşen vazifeyi gerçekleştireceklerini söyledi.