Belediye personelinin hayvan sevgisi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesinde görev yapan ve sokak hayvanlarına olan yaklaşımı ile 'hayvan dostu' olarak bilinen Zeynep Vural, son olarak araba tekerine sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesinde görevli Zeynep Vural, 2 yıldır Büyükşehir Belediyesi Taş Bina önündeki yeşil alanların bakımından sorumlu olarak görev yapıyor. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in göreve ilk geldiği günlerde alımını gerçekleştirdiği 100 kadın personelden biri olan Zeynep Vural, Mersin'in sokaklarında, cadde ve bulvarlarında görev alan diğer kadın personeller gibi canla başla çalışıyor. Havyan sevgisiyle de dikkat çeken Vural, her gün işe gelir gelmez patili dostların mama ve sularını veriyor, onu gören sokak hayvanları ise mama kaplarına koşuyor.

Araba tekerleğinden kedi yavrusu kurtardı

Sorumluluk alanında çiçek ekimi, bitki bakımı ve sulaması, ağaç bakımı ve budaması gibi işler yapan Zeynep Vural, doğaya da gözü gibi bakıyor. Etrafındaki hayvanlara karşı sevgisiyle dikkat çeken Vural, görev alanında bulunan bir aracın tekerleğinden yavru kedi kurtardı. Kediyi kendi imkanlarıyla besleyip temizleyen Vural, tedavi edilmesi için minik yavruyu Büyükşehir Belediyesinin veterinerlerine teslim etti.

“Bebeklerim gibi, çok seviyorum”

Evli ve üniversiteye hazırlanan iki çocuk annesi Zeynep Vural, hayatının her alanında elinden geldiğince hayvanların bakımını ve beslenmesini üstleniyor. Tüm hayvanları çok sevdiğini dile getiren Vural, “İşe geldiğim her sabah öncelikle mamalarını ve sularını veriyorum. Kedileri, köpekleri, bütün canlıları seviyorum” dedi. Hayvan dostu olduğu için hayvanlarla arasında bağ olan Zeynep Vural, kısa süre önce minik bir kedinin imdadına koştu. Vural, o olayı şöyle anlattı; "Arkadaşlar aradı, ‘kedi sesi var' diye. Gittim, arabanın tekerinde kalmıştı kedimiz. Şu an zaten yağ içerisinde. Kediyi yarım saatten fazla bir uğraş sonrası çıkardım. Mamasını verdim, suyunu verdim. Şu an yanımda, iyi. Büyükşehir Belediyesi veterinerlerine haber verdik. Gerekli olan tedavisi yapılacak, bize geri teslim edilecek. Arkadaşlar kendi cebimden mama aldığımı gördüler. Şimdi belediyemiz her ay bir paket kedi, bir paket köpek maması getiriyor. Bana teslim ediyorlar. Ben de onları veriyorum."