Belediye portatif havuz kurdu, çocuklar bayram etti

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, çocuklar için kentte ilk kez 4 mahallede okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kurarak, Kurban Bayramı öncesinde çocukları sevindirdi. Bugün havuzların açılışını yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, mahalle arasında havuza girmenin keyfini yaşayan çocukların sevincine ortak oldu.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 31 Mart seçim sürecinde verdiği sözü tutarak, bugüne dek yüzme havuzuna gidemeyen dezavantajlı durumdaki 7-13 yaş arası çocuklar için 4 mahallede okul bahçelerine portatif yüzme havuzları kurdu. Mersin'de ilk olan proje kapsamında, Yeni Mahalle Zeki Sabah İlkokulu, Çilek Mahallesi Güney Ortaokulu, Karaduvar Mahallesi Suphi Öner İlkokulu ile Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ İlkokulu'nun bahçesine yerleştirilen yüzme havuzları, bugünden itibaren binlerce çocuğa hizmet vermeye başladı.

Portatif havuzların açılışı bugün, Başkan Gültak ve Yeni Mahalle sakinlerinin katılımıyla Zeki Sabah İlkokulu'nda yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren havuza girmek için okul bahçesinde sıraya giren çocuklar, ayaklarını suya soktuklarında büyük mutluluk yaşadılar. Usta eğitmenler tarafından yüzme dersi de verilen çocuklar, mahalle arasında havuza girmenin keyfini yaşadılar. Havuza girmek için sıra bekleyen çocukların sabırsızlığı renkli anlara sahne olurken, havuza girmeyi başaran çocuklar ise büyük sevinç yaşadılar.

Okula gelişinde Başkan Gültak'ı alkışlarla karşılayan çocuklar, ‘Mustafa' diyerek başkana tempo tuttular. Çocukların arasına karışan Gültak, ayakkabılarını çıkararak havuzdaki çocukların yanına gitti. Çocuklarla tek tek ‘çak' yapan Gültak, üzerindeki pantolona aldırmadan havuz kenarındaki çocukların yanına oturup, ayaklarını suya sokarak onların sevincine de ortak oldu.

“Sözümüzde durduk. Ben mutluyum, çocuklar da anneler de çok mutlu”

Başkan Gültak, havuz başında basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, Akdeniz'de yaşayan annelerin, seçim öncesinde kendisine, “Bizim çocuklarımızın kaderi midir yüzmeyi bilmemek, havuza, denize gitmemek? Bizim çocuklarımızın kaderi midir Yenişehir'de, Toroslar'da veya başka ilçelerde havuza gitmek” diye sorduklarını anlattı. Akdenizli kadınlara, “Hayır, sizler Türkiye Cumhuriyetinin birinci sınıf vatandaşısınız. Eğer bana destek verirseniz ve seçilirsem havuzları sizin ayağınıza getireceğim” dediğini aktaran Gültak, “Çok şükür sözümüzde durduk. Bugün Akdeniz'de 4 noktada portatif havuzlarımızı kurduk. 65 mahallemizden de çocuklarımıza servis hizmeti sağlıyoruz” dedi.

Bu uygulamanın sonucunda yaklaşık 5 bin çocuğa yüzmeyi öğreteceklerini ve yüzme sertifikalarını vereceklerini belirten Gültak, “Bundan sonraki senelerde de bu uygulamanın sayısını artıracağız. Ayrıca, Yılmaz Güney Parkımızı da gençlik merkezine çevirip, oradaki aquaparkları da hizmete sokarak, çok daha fazla gencimize, bu yazın sıcağında hem serinleme hem de yüzme öğrenmelerini sağlayacağız. Ben mutluyum; çocuklar da çok mutlu, anneler de çok mutlu. Sözümde durabildim Allah'a şükürler olsun. Bu konuda hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

Çocuklar havuzlara servislerle taşınacak

Akdeniz ilçesinin diğer mahallelerinden gelmek isteyen çocukların servislerle taşınacağı havuzlarda, çocuklara ücretsiz yüzme kursları da verilecek. Her öğrenci pazartesi-perşembe, salı-cuma, çarşamba-cumartesi olmak üzere haftanın 2 günü, 09.30-18.30 saatleri arasında yaş grubuna göre belirlenen 1 saat boyunca yüzme eğitimi alabilecek. Portatif havuzlarda yüzmek ve kurslara katılmak isteyen çocuklar, mahalle evleri, muhtarlıklar ve havuzların kurulduğu okullara başvurarak kayıt yaptırabilecek.