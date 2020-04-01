Belediyeden dezenfeksiyon tüneli

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında kendi atölyesinde ürettiği dezenfeksiyon tünelini vatandaşların hizmetine sundu.

Toroslar Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar için belediye hizmet binasının girişine dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi. Tünel, belediye atölyesinde belediye çalışanları tarafından imal edildi. Püskürtme yöntemiyle kıyafetler üzerinde hijyen sağlayan dezenfeksiyon tünelinde, Sağlık Bakanlığının korona virüs rehberinde tavsiye edilen dezenfektan ürünleri kullanılıyor.

“Dışarıya çıkmak zorunda kalan vatandaşlarımız için ürettik"

Alınan tüm tedbirlere rağmen en büyük önlemin evde kalmak olduğunu ifade eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, virüs riskini önlemek amacıyla dışarı çıkmak ve işe gitmek zorunda olan vatandaşların kıyafetlerinin dezenfekte edilmesi için bu tüneli ürettiklerini söyledi. Yılmaz, "Salgın nedeniyle dünyada ve ülkemizde vaka sayıları ve ölümlerin günden güne artması ne kadar ciddi bir süreçten geçtiğimizi göstermektedir. Ülkemizde ilk vakanın görüldüğü günden bugüne kadar tam bir teyakkuz halinde çalışıyoruz. Önceliğimiz halkımızın sağlığı. Belediye olarak kurum içinde ve ilçemizin her noktasında önlemleri sıklaştırdık. Ama bunun yanı sıra hijyen kurallarına harfiyen uymalı, evden çıkmamalı ve sosyal mesafeyi korumalıyız. Korona virüs sebebiyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm hastalara acil şifalar diliyorum" dedi.

Başkan Yılmaz, Mersin'de bir ilk olan dezenfeksiyon tünelini imal eden belediye personeline de teşekkür ederek, korona virüs ile mücadele çalışmalarına titizlikle devam edeceklerini kaydetti.