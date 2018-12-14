Belediyeden Kilikya Nehir Derneği'ne 1 milyon liralık destek

İmzalanan protokol ile Büyükşehir Belediyesi, derneğe 1 milyon liralık maddi destek sağladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın makamında gerçekleştirilen protokol törenine, Kilikya Nehir Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Özuğurlu ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Başkan Kocamaz ile Özuğurlu arasında imzalanan protokol kapsamında derneğe 1 milyon TL'lik maddi yardım yapıldı. Yapılan yardım, Mersin'de yaşayan Arap- Alevi nüfusunun kültürünü araştıran ve kültürün devamının sağlanması üzerine çalışmalar sürdüren dernek tarafından yaptırılan ve inşaat çalışmaları devam eden Kilikya Nehir Kültür Merkezi'nin yapımında kullanılacak. 1 milyon TL'lik maddi yardım ile Akdeniz ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden merkezin kaba inşaatının tamamlanması planlanıyor.

“Herkesi aynı sıcaklıkta kucaklamak bizim hizmet anlayışımızda var”

Protokol töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, yapılan bu yardımların ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü açısından önemli olduğunu belirterek, "Biz olaya ülkenin birliği, beraberliği ve bütünlüğü açısından bakıyoruz. Anayasamızda bu sınırlar içerisinde yaşayan herkes eşit. Bizler de görüşü, inancı, etnik kimliği, doğum yeri ne olursa olsun herkesi aynı sıcaklıkla kucaklamamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü bizim hizmet anlayışımızda bu var” dedi.

Yapılan fiziki hizmetlerin yanı sıra kentte huzur, barış ve kardeşlik ortamının sağlanmasının da önemli olduğunu söyleyen Kocamaz, “Elbette kentin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, eksiklerimizi gidermek için mücadele edeceğiz ve çalışacağız ama bunlar tek başına yetmez. Hepsinden önemlisi huzur, barış, kardeşlik ortamını sağlamak. Herkesi ortak bir payda etrafından toplayabilmek ve siyasi düşüncelerden uzak bir şekilde birleştirmek gerekiyor. Bizler de buna Mersinlilik ruhu diyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizler için çok önemli bir protokol”

Kocamaz'a katkılarından ötürü teşekkür eden Dernek Başkanı Ahmet Özuğurlu ise “Başkanımla beraber bugün bizler için çok önemli olan bir protokole imza attık. Bizler gibi daha önce başka derneklere de yardım etti. Allah razı olsun” diye konuştu.