Bellona 562. mağazasını Anamur'da açtı

mağazasını Mersin'in Anamur ilçesinde açtı.

Bellona Tezcanlar Mobilya Mağazası'nın açılışına, Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş, sanatçı Hüner Coşkuner, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı.

Bellona Genel Müdürü Mustafa Karamemiş törende yaptığı konuşmada, Türkiye'de 562'nci bölgede ise 36'ncı Bellona mağazasını açmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. 30'u aşkın ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Karamemiş, “Türkiye'nin 2023 hedefleri var bizim de bu bağlamda 2023'e kadar gerek Türkiye'de gerek uluslararası piyasada bin mağaza açma hedefimiz var. Türkiye'nin ihtiyacı olan markalar, yurt içinde ve yurt dışında ülkemizi temsil noktasında çok önemli yatırımlar. Anamur'a bu yatırımı gerçekleştiren iş insanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili de görüşlerini dile getiren Mustafa Karamemiş, “Sınır hattında Mehmetçiklerimiz güvenlik koridoru için mücadele veriyor. Bu çok önemli ve değerli bir mücadele. Rabbim hepsinin ayağına taş değdirmesin, muvaffakiyetler versin. Sağ salim güvenlik koridoru oluşturup ülkemize dönüş yapsınlar” ifadelerini kullandı.

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, “Lütfen üretelim, yatırım yapalım. Hem yurt içine hem de yurt dışına satalım. Çünkü bu milletin düşmanı çok. Sattığımız daha çok olursa, bize birileri diretemez, dayatamaz. O nedenle üretenlere teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu tür yatırımlarda sonuna kadar elimizden geleni yapacağız. Mağazanın açılısını gerçekleştiren yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından okunan dualardan sonra açılış kurdelesi kesildi. Katılımcılar daha sonra mağazayı gezerek bilgi aldılar.

Sanatçı Hüner Coşkuner konserinin ardından açılış sona erdi.

Açılışa çok sayıda vatandaş da katıldı.