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Berdan Barajı havadan denetleniyor

Mersin ve Tarsus ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Baraj Gölü’nde, havadan görüntüleme sisteminin hayata geçirildiği bildirildi.

Mersin ve Tarsus ilçesinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Berdan Baraj Gölü'nde, havadan görüntüleme sisteminin hayata geçirildiği bildirildi.


Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, özellikle son dönemde dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte havza denetimleri de sıklaştırıldı. Mersin halkına sağlıklı içme suyu teminini sağlayan MESKİ, bu kapsamda temiz su kaynaklarının korunmasını daha etkin gerçekleştirebilmek amacıyla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü denetimindeki drone ile Berdan Havzası'nın bütününü havadan görüntüleyerek, herhangi bir risk durumunda kirletici unsurları kolaylıkla tespit edebilecek.


Mersinlilere sağlıklı ve temiz içme suyu sağlamak için çalışmaların ara vermeden devam ettiğini söyleyen MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, “Türkiye'nin en temiz su kaynaklarından biri olan ve maksimum dolulukta 11.1 kilometrekare yüzey alanına sahip Berdan Baraj Gölü'ne ait mutlak ve kısamesafeli koruma alanlarını izlemek için teknolojiden yararlanıyoruz. Yaklaşık 25 kilometrekarelik bir alanı drone aracılığıyla havadan izleyebiliyoruz. Bu uygulamayla Mersin'in en büyük su kaynağı olan Berdan Barajını olası tüm risklere karşı, en sıkı şekilde denetliyoruz. Berdan su kaynağını besleyen kolları dere boyunca izleyebiliyoruz. İlimiz genelindeki bütün yüzeysel su kaynaklarını da aynı yöntemle ve belirli periyotlarla kontrol altında tutuyoruz” dedi.

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