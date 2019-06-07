Bereketli olsun diye dilek havuzuna kayısı döktüler

Mersin'in Mut ilçesinde 57'incisi düzenlenen Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, Mut halk oyunları gösterisiyle başladı. Festivalde bereketli olması için dilek havuzuna kayısı döküldü.

Tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine, AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, çevre ilçe belediye başkanları, mülki amirler, davetliler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “57'incisini düzenlediğimiz Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali bizim adımıza her yönden önemli. Neden mi çünkü Karacaoğlan var. Neden mi hepimizin evine ekmek götüreceği kayısı var. Bizde bu geleneği devam ettiriyoruz. Önemli olan bu festivallerimizin birlik beraberliğimize katkı sağlaması” dedi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz ise Mut'un sofralık kayısısının iyi tanıtılmadığını belirterek, "Mut Türkiye'nin kayısı üretiminin yüzde 85'ini karşılayan tek ilçe. Tanıtımı için elimden geleni yapacağım" dedi.

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz de, “Türkiye'de sofralık kayısının yüzde 85'ini üreten Mut ilçemizdir. Yıllık 150 bin ton üretim miktarıyla ülkemizde birinci sırada bulunmaktadır. Mersinimizin cennet köşesi Mutumuz mikro klima yapısıyla ülkemizde kayısının en erken hasat edildiği üretim merkezidir. Rusya ve Ortadoğu pazarı başta olmak üzere ihracat kanallarımız açıktır. Hamdolsun bu sene ürünümüzün oluşan fiyatı üreticimizin yüzünü güldürmüştür. İlçemiz kayısının yanında erik, incir ve zeytinin de önemli üretim merkezlerinden biridir” dedi.

Konuşmaların ardından 10 yarışmacıdan oluşan kayısı yeme yarışmasını kazanan kişiye çeyrek altın ödülünü Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz verdi. Bolluk bereketin olacağı ve suyla beraber bahçede kayısının daha bol olacağı inancıyla protokol üyeleri dilek havuzuna kayısı döktü.

Üç gün sürecek festival etkinlikleri kapsamında ilk akşam Latif Doğan ve Merve Özbey, ikinci gün akşamı Zakkum ve Rubato konser verecek.