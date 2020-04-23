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Berfin'in doğum günü pastası polis ekiplerinden

Mersin’de polis ekipleri, 11’inci yaş gününü kutlayan Berfin Alkış’a doğum günü pastası götürerek, yeni yaşını kutladı.

Mersin'de polis ekipleri, 11'inci yaş gününü kutlayan Berfin Alkış'a doğum günü pastası götürerek, yeni yaşını kutladı.


Merkez Akdeniz ilçesi Hal Mahallesi'nde oturan Berfin Alkış, 155 ihbar hattını arayarak, bugün doğum günü olduğunu ancak sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı pasta alamadığını belirtip, doğum günü pastası talebinde bulundu. Küçük kızın talebi, bölgede devriye gezen Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Verilen bilgi üzerine ekipler, pasta alarak küçük kızın evine gitti.


Pasta üzerindeki mumları yakan polisler, evinin damında bulunan Berfin'in yanına giderek, "İyi ki doğdun Berfin" şeklinde tempo tuttu. Büyük mutluluk yaşayan küçük çocuk, mumları üfledikten sonra talebini yerine getiren polislere teşekkür etti.

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