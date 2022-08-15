Bergen sevgisi engel tanımadı

Mersin'de 'Bergen' hayranı 15 yaşındaki özel birey Mustafa Ergül, belediyeye ait araçla ailesi ile birlikte evinden alındı, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın ‘özel konuğu' olarak binlerce kişi ile birlikte açık havada ‘Bergen' filmini izledi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün geleneksel açık hava yaz sinema etkinliği, gişe rekorları kıran 'Bergen' filmi ile başladı. Mersin Millet Bahçesi sahil etabında gerçekleşen gösterime vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Filmin gösterimine 7'den 70'e binlerce kişi katılırken, alana dizilen sandalyelerde yer bulamayan yüzlerce kişi de çimenlere oturup filmi izledi.

Bergen hayranı genç Mustafa'dan Başkan'a mesaj

Akülü aracı bozulduğu için haftalardır evden dışarı çıkamayan serebral palsi hastası ve yürüme güçlüğü çeken 15 yaşındaki Mustafa Ergül, filmin gösteriminden 1 gün önce, sosyal medya hesabı üzerinden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a bir mesaj yazdı. Mesajında, Bergen hayranı olduğunu ve Millet Bahçesinde kurulacak dev ekranda ve açık havada gösterimi yapılacak filmi izlemek istediğini, ancak dışarı çıkabilmesini sağlayan akülü aracının bozulduğunu belirten genç, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan bu konuda yardım istedi. Kendilerine ait araçları olmadığını, yaşadığı mahalleden Millet Bahçesi civarına toplu taşıma seferi de yapılmadığını kaydeden gencin mesajını gören Başkan Gültak, hemen ekiplere talimat verdi, Bergen filminin gösteriminin yapılacağı gün, evinden alınıp Millet Bahçesine getirilmesini istedi.

Filmi, Başkan Gültak ile birlikte izledi

Araçla yola çıkan ekipler, konuşma ve yürüme güçlüğü çeken özel birey Mustafa'nın yaşadığı eve giderek ailesiyle birlikte O'nu alıp Bergen filminin açık havada gösteriminin yapılacağı Millet Bahçesine getirdi. Bergen'i çok sevdiğini ve filmi izlemesinin kendisine moral vereceğini söyleyen Mustafa Ergül, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın özel davetlisi olarak Millet Bahçesi sahil etabını dolduran binlerce vatandaş ile birlikte, arabeskin unutulmayan sesleri arasında yerini alan ve asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen'in, acı ve dramla dolu hayatını anlatan filmi izledi.

“Çok mutlu olduk, onur duyduk”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, filmi özel konuğu ile birlikte izleyecek olmasından ayrıca büyük mutluluk duyduğunu ifade ederken, gencin anne ve babası da gösterilen yakın ilgi ve kendilerine sağlanan imkân nedeniyle Başkan Gültak ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Çocuğunun tedavisi için İzmir'den Mersin'e taşındıklarını ifade eden baba Ramazan Ergül, “Mustafa, Bergen filminin gösterimine gelmeyi çok istedi. Araştırdığımızda belediye otobüsü ile buraya gelmenin çok zor olduğunu gördük. Oğlumun engelli aracı bozulduğu için gelmemiz daha da zor olurdu. Oğlum Mustafa, yazdığı mesajla Başkanımıza ulaştı. Sağ olsun Başkanımız da bizi kırmadı, yakından ilgilendi. Böylesi güzel bir günde, bu güzel etkinliğe katılmamızı sağladı. Büyük onur duyduk. İzmir'den gelip bu güzel anıları paylaşmak bizim için çok anlamlı. Duygularımızı kelimelerle tarif etmek hiç kolay değil. Eğer bir gün İzmir'e geri dönecek olursak, bu yaşadığımız güzellikleri ve özel anları tüm dostlara anlatacağım” diye konuştu.