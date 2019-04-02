Berktaş'tan birlik çağrısı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 16 No'lu İnşaat Malzemeleri Üretimi ve Ticareti Meslek Komitesi Başkanı Erol Berktaş, ekonomik daralmanın yaşandığı günlerden el ele verilerek çıkılabileceğini söyledi. Sektör temsilcilerine birleşme çağrısı yapan Berktaş, MTSO bünyesinde yer alan sektör temsilcilerinin birbiriyle alışverişini artırması gerektiğini dile getirdi.

Berktaş, bir taraftan sektörde yaşanan gelişmeleri diğer taraftan komite çalışmaları hakkında bilgi verdi. İnşaat sektöründe yaklaşık 1,5 yıldır ciddi bir durgunluk olduğunu kaydeden Berktaş, bu nedenle yeni projelerin hayata geçirilmediğini ve bu durumun doğrudan inşaat malzemesi üretici ve satıcılarını da olumsuz etkilediğini söyledi. Tahsilat yapmakta zorlandıklarını bildiren Berktaş, “Böyle olunca satış yapmak da yeni malzeme alıp borçlanmak da istemiyoruz. Çünkü bu silsile yukarıdan aşağı doğru tüm firmalara yansımış oluyor. Ancak her birimizin sabit masrafları var. İşlerimizin de bir şekilde dönmesi gerekiyor. Biz de mecburen daralmaya gidiyoruz. Minimum hareketle ticaret yapmaya çalışıyoruz. Tabi bizimle birlikte piyasalar da daralıyor” dedi.

Bir diğer sorun olarak kamu borçlarını belirten Berktaş, özellikle SGK ve vergi borçları olmak üzere tüm kamu borçlarının ödenmemesi halinde hacizle cezalandırılmalarından şikayetçi oldu. Borç çok yüksek olmamasına rağmen böyle bir yönteme başvurulmasını anlamlandıramadıklarını vurgulayan Berktaş, “Örneğin bir kişinin 1 milyon liralık mal varlığı varken bir kuruma 100 liralık borcu oluyor ve bu borç karşılığında kamu görevlisi bir tuşa basarak borçlunun tüm mal varlığına haciz gönderiyor. Bunu neden yaptıklarını sorduğumuzda da yetkililer gerekçe olarak tüm mal varlığını görebilme imkanları bulunmamasını gösteriyor. Oysa ekspertiz ile çalışabilirler. Tüm mal varlığına haciz gelince firmanın hiçbir hareket kabiliyeti kalmıyor. Belki bir mal varlığını satıp tüm borçlarını kapatabilecek ama buna fırsat tanınmıyor. Hatta eli kolu bağlanınca bu kişinin kredi borçları, faturaları gibi diğer ödemeleri de duruyor. Özellikle bu dönemde dövizle borçlanan kişilerin borcu 3 kat arttı. İnsanların zor duruma düşmeyeceği çözümler üretilmeli" diye konuştu.

Komite olarak geçtiğimiz dönemde sektörel bir toplantı yapıp tüm üyeleri bir araya getirdiklerini dile getiren Berktaş, bu toplantıda yol haritasını belirlediklerini, birlikte hareket etmenin önemini konuştuklarını söyledi. Katılımcılara MTSO'nun ve komitenin çalışmalarını anlattıklarını, yapacakları periyodik beyin fırtınaları ile sorunlarına ortak çözümler arayıp bir araya gelerek lobi çalışmaları yürütebileceklerini vurguladıklarını kaydeden Berktaş, toplantıda, komite olarak oluşturdukları mimsu.com web sitesini tanıttıklarını söyledi. Bu siteyi hızlı ve rahat iletişim kurmak adına oluşturduklarını dile getiren Berktaş, “Eğer bir çalışma yürütmek istiyorsanız önce birbirinize ulaşabilmeniz gerekiyor. Bu nedenle network'e büyük önem veriyoruz. Tüm üyelerimizin iletişim bilgilerinin güncellenmesi ile çalışmaya başlamıştık şimdi de birbirimize taleplerimizi iletebileceğimiz sosyal bir platform olması adına web sitesi kurduk. Bu sitenin daha aktif kullanılması için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İnşaat malzemesi üreticilerinin Mersin'de dağınık alanlarda faaliyet gösterdiğine de değinen Berktaş, bu durumun gerek gürültü gerekse üretim sırasında oluşan atıklar nedeniyle çevre kirliliğini beraberinde getirdiğini anlattı. Aynı zamanda bu firmaların büyük makinelerinin ya da ürünlerinin kaldırılıp indirilmesi için kullandığı vinçlerin de gerek trafiğe gerekse çevre sakinlerine önemli ölçüde sıkıntı verdiğini vurgulayan Berktaş, “Tüm bu sorunlar, bu iş kolundaki üreticilerin şehir dışında bir merkezde toplanması ile çözülebilir” dedi.