Berlin'de Türkiye rüzgarı esti

Yaş meyve sebze sektörünün lideri olarak Türkiye'de koordinatörlük ve sekretarya hizmetlerini yürüten Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB), yıllık ortalama 54 milyon tonluk ülke üretimini ihracata daha fazla yansıtmak ve yeni fırsatlar yakalamak amacıyla sektörün kalbinin attığı Uluslararası Meyve, Sebze Ticaret Fuarı'nda (Fruit Logistica 2020) milli katılım düzeyinde yer aldı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki fuarın ilk gününde Türkiye standını ziyaret eden Berlin Büyükelçiliği Müsteşarı Ali İhsan İzbul, Ticaret Müşavirleri Berrak Bilgen Beşergil ve Abdullah Soylu da AKİB yöneticilerine ile ihracatçılara diplomatik destek verdi.

Sektörün tüm paydaşları buluştu

Yaş meyve sebze ürünlerinin yoğun olarak sergilendiği fuara AKİB'in milli katılım organizasyonuyla 35 firma katılım sağladı. Yeni iş bağlantıları gerçekleştirmek, yeni tedarikçiler bulmak, yeni ürünleri görmek ve piyasaya ilişkin bilgi toplamak amacıyla dünyanın dört bir yanından Berlin'e akın eden sektör temsilcileri, bin 42 metrekarelik Türkiye pavilyonunda AKİB üyeleriyle verimli görüşmeler yaptı.

"2019'da 4 milyon ton ürün ihraç ettik"

Türkiye'nin 2019'da 4 milyon ton yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirerek, 2,26 milyar dolar gelir sağladığını belirten Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, “Ülkemizin en çok yaş meyve sebze ihraç ettiği ülkelerin başında Rusya geliyor. Bu pazarımız 746 milyon dolar ile sektör ihracatında yüzde 33'lük paya sahip. Almanya ise 215 milyon dolar değer ve yüzde 10'luk pay ile ikinci önemli pazarımız. Bu ülkeleri Irak, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Suudi Arabistan izliyor” dedi.

AKİB yaş meyve sebze ihracatının lokomotifi

Ocak ayı ihracat verilerini değerlendiren Başkan Sin, Türkiye genelinde 2020 yılının ilk ayında yüzde 29 artışla toplam 256 milyon dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldığını, ocak ayında AKİB olarak yüzde 25'lik artışla 138 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Ülke geneli yaş meyve sebze ihracatından Birliğin yüzde 54'lük pay aldığını belirten Başkan Sin, “2019'da 1 milyar 94 milyon dolarlık ihracatla toplam yaş meyve sebze ihracatından yüzde 48'lik pay alan Birliğimiz, 2020'ye de hızlı giriş yaptı. En çok ihracat yapan iller sıralamasında Mersin 76,5 milyon dolar ile ilk sırada yer aldı. Hatay 49 milyon dolar ile ikinciliği elde etti. 4'üncü sıradaki Adana'nın ihracat rakamı 16,3 milyon dolar, 17'nci Karaman'ın 1,19 milyon dolar oldu. Birlik olarak ana pazarımızı oluşturan Rusya Federasyonu'na ocak ayında 85,8 milyon dolarlık yaş sebze meyve ihraç ettik. Bu ülkeyi, 25,6 milyon dolar ile Ukrayna, 19,7 milyon dolar ile Romanya takip etti. Yılın ilk ayında ihracatımızı en çok artırdığımız ülkeler yüzde 140 artış ile Hindistan, yüzde 106 artış ile Gürcistan, yüzde 76 artış ile Polonya oldu” diye konuştu.

Asya ülkelerine narenciye ve meyve ihracatı

Fruit Logistica 2020'de Türk ürünlerine yoğun ilgi olduğunu kaydeden Başkan Nejdat Sin, “Alternatif pazarlara bakıyoruz, ağırlıklı görüştüğümüz, Asya ülkeleri. Bu ülkeler Çin, Malezya, Endonezya, Singapur, Vietnam. Narenciye ağırlıklı olarak ihracat planlıyoruz. Sert çekirdekli meyvelerden kayısı, nektarin, şeftali, kiraz ihracatına yoğunlaşıyoruz. Bu pazarlara kısmen girmiş durumdayız, geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz” diye konuştu. Başkan Sin, narenciye ürün grubu ihracatında ise Doğu Akdeniz illerinin zirvedeki yerini koruduğunu, ocak ayında Mersin'in 61,2 milyon dolar, Hatay'ın 31,6 milyon dolar, Adana'nın 14 milyon dolar narenciye ihracatı gerçekleştirdiğini sözlerine ekledi.

"Rusya'nın artan talebini karşılamaya hazırız"

Bu yıl Ekvator'un resmi partner ülke olduğu fuara, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle Çinli şirketlerin yüzde 50'sinin katılımını iptal ettiğine dikkat çeken Başkan Sin, Rusya'nın Çin sınırını kapatmasının Türk meyve ve sebze ihracatına olumlu yansımaları olacağını vurguladı. Başkan Sin, “Rusya'nın Çin'le sınırını kapatması bize artı olarak dönecek. Net gözle görülür bir ihracat artışımız var. Biz artan talebi karşılamaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.