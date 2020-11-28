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Berra'nın 100 saçmayla yaralanmasına neden olan magandalara ceza yağdı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, babasıyla kreşten dönerken saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Berra’nın vücuduna 100 saçma isabet ederek yaralanmasına neden olan zanlılara ceza yağdı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, babasıyla kreşten dönerken saldırıya uğrayan 4 yaşındaki Berra'nın vücuduna 100 saçma isabet ederek yaralanmasına neden olan zanlılara ceza yağdı. Zanlılardan Ünal Murat Çelebi (24) 28 yıl, Ahmet Duran Köşkeroğlu (22) 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Olay, geçen yıl 29 Kasım günü Tarsus'un Şehitlertepesi Mahallesi bir marketin önünde meydana geldi.


Nevzat Köse (40), 4 yaşındaki kızı Berra'yı kreşten alıp, eşinin çalıştığı iş yerine doğru yürümeye başladı. Ancak bu sırada yoldan geçen motosikletli 2 kişi, pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Berra'nın sırtına 100 saçma isabet etti. Berra, hastanede tedaviye alınırken, motosikletli magandalar Ünal Murat Çelebi ve Ahmet Duran Köşkeroğlu, polis tarafından gözaltına alındı. 2 şüpheli, tutuklandı. Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan yapılan yargılamada Ünal Murat Çelebi 28 yıl, Ahmet Duran Köşkeroğlu ise 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


Adalete teşekkür eden baba Nevzat Köse, faillerin gereken cezayı aldığını Türk adaletine teşekkür ettiğini söyledi.


Baba Köse, “Bundan 1 sene önce kızımla saldırıya uğradık. O gün çocuğumu Belediye kreşinden aldım. Beraber çalıştığım arkadaşları bıraktım. Eşimin iş yerine gitmek istedik. Arabadan indikten hemen sonra arkada bir patlama sesi duyduk, kamyon tekeri patladı sandım. Etrafıma baktığım bir şey göremedim. Bir iki adım attıktan sonra sıcaklık hissettim. Elime attım saçma attıklarını hissettim, kaldırıma çıktı. Biraz yürürdük, bacağımda yanma hissettim. Toplanma oldu, çocuğu kucağıma alınca elimde kan izini gördüm. Sırtına gelmiş, fark edemedik. Çocuğumun elinde ve kafa kısmı ile boyun etrafında saçma gördüm. Sırtında 100'e yakın saçma vardı” dedi.


Tarsus 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkan zanlılardan 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan yapılan yargılamada Ünal Murat Çelebi 28 yıl, Ahmet Duran Köşkeroğlu ise 23 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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