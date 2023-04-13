Beton mikseri devrildi, sürücü yaralandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde beton mikserinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, İlçeye bağlı Çiriş Mahallesi çıkışında Yaylayolu üzerindeki Şuayibin Virajı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.N. (23) idaresindeki 33 BKN 81 plakalı beton mikseri yağmurla kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kaza da sürücü yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.
Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.