Mersin İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, engelli kişilerin eve kapanmak yerine sosyal hayata ve iş hayatına katılmaları gerektiğini işaret ederek, "Yapılan düzenlemeler ile engelli istihdamında önemli mesafeler kat edildi. Sağlık Bakanlığı olarak yeni yapılan sağlık tesislerinde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Bahçacı, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla görme engelli sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Toros Devlet Hastanesi'nde düzenlenen etkinliğe Mersin'de görev yapan görme engelli sağlık çalışanları, Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane yöneticileri katıldı.

Etkinlikte konuşan Bahçacı, esas engellerin insanların engellilere bakış açısında olduğunu belirterek, "Engelli arkadaşlarımız imkan tanındığında her şeyin üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip kişiler. Bunu samimiyetle söylüyorum. Siz değerli mesai arkadaşlarımın çalışmalarından, işinizi sahiplenmenizden ve layığı ile yapmanızdan çok memnunuz. Toplumda sağlıklı olan her bir bireyin bir engelli adayı olduğunu unutmamız gerekiyor. Engelli kişiler eve kapanmak yerine sosyal hayata ve iş hayatına katılmalıdır. Devletimizin yaptığı düzenlemeler ile engelli istihdamında önemli mesafeler kat edildi. Sağlık Bakanlığı olarak yeni yapılan sağlık tesislerinde engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulunduruyoruz. Mevcut sağlık tesislerinde düzenlemeler yapıyoruz” diye konuştu.

Hastanedeki etkinliğin ardından Görme Engelliler Derneği Mersin Şubesini de ziyaret eden Bahçacı, dernek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Dernek Başkanı Ali Rıza Eşki, il genelinde 170 üyelerinin olduğunu söyleyerek, “Her yaştan üyemiz bulunmakla birlikte daha çok genç üyelerimiz bulunmakta. Üyelerimize ağırlıklı olarak eğitim faaliyetleri olarak destek oluyoruz. Sağlık Müdürlüğü ile birlikte ortak projeler hayata geçirmek isteriz” ifadelerini kullandı.

Bahçacı, engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak ve hayata etkin olarak katılmalarını sağlayacak her projeye katkı yapacaklarını söyledi.