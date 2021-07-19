Biber tarlasında çıkan yangında kamyonet kullanılmaz hale geldi

Mersin'de yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olay, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında bulunan seralardan sökülen biber atıkları ateşe verildi. Bu nedenle Ahmet A'ya ait olan 33 ACU 787 plakalı kamyonet ateş alınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ettiği ancak kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Huzurkent Polis Merkezi Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.