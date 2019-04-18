Biberli baklava, biber fuarına damga vurdu

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi tarafından bu yıl 2'incisi düzenlenen ‘BİBEREXPO/Biber Çeşitleri Tanıtım Günleri Fuarı', açıldı. Fuarın açılışında içi yeşil biberden yapılan baklava yoğun ilgi gördü. Hem acı hem de tatlı biber kullanılarak yapılan baklavalar, kısa süre içinde tüketildi.

Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi sahilinde kurulan fuarın açılışına, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk, milletvekili Hacı Özkan ve üreticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Fuarın açılışında konuşan Başkan Vahap Seçer, çiftçinin kazandığı her kuruşun helal para olduğunu söyledi. Tarımın Türkiye için önemli bir sektör olduğunu kaydeden Seçer, “Tarımı sadece ekonomik olarak değerlendirmek doğru değildir. Bunun sosyal yönü vardır. Bizim toplam gayrisafi milli hasılamızda belki tarımın parasal olarak payı küçük gibi görünür ama bakın istihdama her 4 kişiden bir Türkiye'de tarımda çalışır, tarımdan geçinir. Bu çok önemlidir. Avrupa'da, Amerika'da bu böyle değildir. Tabi bizim daha fazla teknolojiye, sanayiye farklı alanlara yönelmemiz lazım. Tarım tartıda ağırdır ama pahada hafiftir. Onun için bizim daha fazla kalkınmamız, para kazanmamız, ülkenin zenginleşmesi için mutlaka teknolojiye yönelmemiz lazım ama tarımda da teknolojiye yönelmemiz lazım. Bugünkü organizasyon isabetli bir organizasyon” diye konuştu.

"Tarımda mutlaka mühendisliğe, bilime değer vermemiz lazım"

Üretimlerin kaliteli olması gerektiğine vurgu yapan Seçer, “Kendi dar alanımızda ticaretten ziyade, yurt dışına açılmamız lazım. Ne kadar çok ihracat yaparsak o kadar çok bizden talep olur, üretimimiz farklı ve fazla olur. Ancak bizden talep olması için onların arzu ettiği nitelikte üretim yapmamız lazım. Bizim kalite sorunumuz var. İyi tarım uygulamalarında sorunlarımız var. Tarımda mutlaka mühendisliğe, bileme değer vermemiz lazım. Aksi halde Rusya'ya ihraç ettiğimiz ürünler gümrük kapılarından geri döner, derler ki ‘bunlar insan sağlığına aykırı şartlarda üretimi yapılmış, bunlarda ilaç kalıntılar var' diyerek geri gönderirler. Böyle tanıtımlar, böyle organizasyonlar sektöre bir hareket getirir, sektöre bereket getirir. Katıldığım ilk üretici organizasyonu oldu. Önümüzdeki süreçte daha geniş, daha büyük organizasyonlar, daha etkin organizasyonlarda böyle somut, ayağı yere basan ve topluma katkı sunan organizasyonlara biz Büyükşehir Belediyesi olarak da özellikle üretim yapan insanların emrindeyiz” şeklinde konuştu.

"Biber üretiminde Mersin, Türkiye'de 2'inci sırada"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ise fuarın gördüğü ilgiden dolayı memnun olduklarını dile getirdi. Mersin'in Türkiye'nin en önemli örtü altı biber üretim depolarından biri olduğunun altını çizen Gültak, "Mersin bir liman kenti olması, gelişmiş ulaşım olanakları ve bölge ülkelerine yakınlığı nedeniyle de önemli bir ihracat potansiyeli de taşımaktadır. Kentimizde, yaklaşık 5 bin çiftçi ailemizin geçimini biber üretiminden sağladığı bilinmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) resmi verilerine göre Mersin, toplamda 50 bin dekarı aşan alanda, yüzde 10'u aşkın üretim payıyla, biber yetiştiriciliğinde Antalya'dan sonra 2'inci sırada gelmektedir. Yine verilere göre Akdeniz ilçemizde ise 25 bin dekarlık alanda biber üretimi yapılmaktadır. Akdeniz, yaklaşık yüzde 60'lık üretim payı sayesinde Mersin il genelinde biber üretiminde ilk sırada yer alırken, ülke genelinde ise yüzde 7 gibi çok ciddi bir paya sahiptir" ifadelerini kullandı.

Dünyada tarımın en hayati sektör olduğuna dikkat çeken Gültak, "Tarım, bir ülkenin can damarı, olmazsa olmazıdır. Tarımı güçlü olan, üretimde teknolojiyi kullanan ülkeler, dünyada ekonomik anlamda söz sahibi olabilen ülkelerdir. Bu anlamda olmazsa olmazımız olan toprağımızın kıymetini bilmeli, onu bilinçli, sağlıklı ve çağın gereklerine uygun kullanmalıyız. Çünkü toprak anadır, toprak vatandır, toprak bereket, toprak candır. Toprağın farkındalığını arttırmak ve önümüzdeki yüzyıllara ve gelecek nesillere sağlıklı ve verimli topraklar bırakmak hepimizin görevidir. Bu duygu ve düşüncelerle fuarımızın, çiftçilerimizin büyük emekle yetiştirdiği ürünlerinin kent, ülke ve dünya çapında değerlenmesine ve emeklerinin gerçek karşılığını alabilmelerine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuarda en çok ilgi gören bu yılda biberli baklava oldu. Hem acı hemde tatlı biber kullanılarak yapılan baklavalar, kısa sürede tükendi. Protokol üyeleri de baklavanın tadına bakarken, vatandaşlar da ilgi gösterdi.