Bıçak çekip çocukların telefonunu gasp ettiler

Mersin'de 14 yaşındaki 2 kız çocuğunun elinden bıçak zoruyla cep telefonunu gasp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı, diğerine ev hapsi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Mithat Toroğlu Mahallesi'nde evlerine giden 14 yaşındaki kız çocukları N.C. ile H.B.Ş.'nin yanına gelen 2 kişi, ellerindeki bıçağı göstererek, cep telefonunu istedi. Zorla çocukların elinden cep telefonunu alan şahıslar, koşarak bölgeden kaçtı. Çocukların şikayeti üzerine çalışma başlatan Asayişe Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin U.G. ile İ.I. olduğunu tespit eden ekipler, 2 şahsı gözaltına aldı. Şahısların yapılan incelemesinde çocuklardan aldıkları cep telefonuna ulaşılırken, U.G.'nin konut dokunulmazlığını ihlal suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan U.G. tutuklanırken, İ.I.'ya ise ev hapsi verildi.

Polis gasp edilen cep telefonunu çocuklara geri teslim etti.