Bilek güreşi şampiyonları, Başkan Tarhan'ı ziyaret etti

Mezitli Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Milli Tenisçi İlkim Tahinci ile bilek güreşinde il şampiyonlukları ve dereceleri bulunan sporcular, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı ziyaret etti.

Başkan Tahinci, Mersin'de yapılan Genç Kızlar Bilek Güreşi Turnuvasında şampiyon olan Selin Tuğba Ergenç ile birlikte yaptığı ziyarette, spor kulübü olarak faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Bilek Güreşi branşında çok başarılı çalışmalar yaptıklarını ifade eden Tahinci, 6 lisanlı sporcularının bulunduğunu belirterek, “İsa Alim masterler 70 kiloda, Melih Oğul ise masterler 80 kiloda il birincisi oldular. Yine lisanslı sporcularımızdan Arda Gümüş +80 kiloda il birincisi olmayı başardı. Liseler Arası İl Birinciliğinde ise 80 kiloda Melih Oğul, 65 kiloda Selin Tuğba Ergenç il birincisi olurken, 55 kiloda Kamuran Ateş İl üçüncülüğünü kazandı. Milli Takım seçmelerine giden sporcularımız da önemli başarılar elde ettiler. Takım kaptanı ve antrenörü İsa Alim Türkiye 8'incisi olurken, Tuğba Selin Ergenç Türkiye 3'üncülüğünü, Kamuran Ateş 8'inciliğini, Melih Oğul ise 10'unculuğu kazandı” dedi.

Başarılı sporcuları kutlayan Başkan Tarhan, Mezitli'nin son yıllarda spor alanında adını daha fazla duyurmasından dolayı gururlu olduğunu ifade etti.