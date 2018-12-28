Bileklik örüp sokak hayvanlarına yuva yaptılar

Mersin'de İçel Anadolu Lisesi'nde okuyan iki öğrenci, ördükleri bileklikleri satarak sokak hayvanlarına yuva yapılmasını sağladı. Bileklikleri satarak kazandıkları 120 TL'yi, Mezitli Belediyesi'ne bağışlayan öğrencilerin bu davranışına karşı Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, okullarının karşısındaki yeşil alana kedi ve köpek evi yaptırdı.

Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede bulunan İçel Anadolu Lisesi öğrencileri Doğa Atıcı ve Emine Ebru Keklik'in birbirlerine anlattıkları hayalleri sokak hayvanları için yuva oldu. Sokak hayvanlarına destek için ekonomik gelir sağlayacak bir iş yapmak isteyen öğrenciler, bileklik örme kararı alarak kolları sıvadılar. İlk birkaç denemede başarısız olan gençler, azimle çalışarak insanların beğenisini kazanan bileklikler yapmayı başardılar. Ördükleri bileklikleri satarak 120 lira biriktirmeyi başaran gençler, Mezitli Belediyesi'ne dilekçeyle başvuru yaparak yardım istediler.

Yapılan görüşmeler sonrası 120 Lira bağışta bulunan gençlerin bu çabasına Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da duyarsız kalmadı. Gençleri makamında ağırlayan Başkan Tarhan, aldığı görüşler ışığında okudukları İçel Anadolu Lisesi karşısında bulunan yeşil alana kedi ve köpek evi yerleştireceğinin sözünü verdi. Kısa bir süre sonra da özel olarak hazırlanan evler park içerisinde gençlerin tercih ettiği alana yerleştirildi.

Topladıkları para 120 Liraya ulaşınca, bu tür sosyal projeler üreten Mezitli Belediyesi'ne dilekçe vererek parayı bağışladıklarını söyleyen Doğa Atıcı, “Mezitli Belediyesi'nde bizi çok sıcak karşıladılar. Başkanımız Neşet Tarhan'la görüşme imkanı da bulduk. Sonuçta çok güzel bir şey ortaya çıktı. Biz böylesi büyük ve güzel bir şey beklemiyorduk. Sağolsun başkanımız, söz konusu sokak hayvanları olunca bizim topladığımız miktarın çok üzerinde olan kedi ve köpek evinin bu parka yerleştirilmesini sağladı. Bu bizim için hem terapi hem de sokak hayvanları için barınma ve beslenme demek" dedi.

"Çocuklarımız hepimize örnek oluyor"

Gençlerin bu çabasına çevrede oturan vatandaşlarda destek verdi. Hayvanları ile parka gelen vatandaşlar, “Çocuklarımızın yaptıkları çok özel bir şey. Biz büyüklere de örnek oluyorlar. Çevrede oturanlar olarak onların bu çabasına destek vererek, bu mama ve su kaplarının boş kalmamasını sağlamalıyız. Çocuklarımıza ve destek sağlayan başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” diye konuştular.