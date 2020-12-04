Bilgisayar kursunu bitiren görme engelliler sertifikalarını aldı

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kent Konseyi ve Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneğince hayata geçirilen 'Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu'nu bitiren kursiyerler sertifikalarını aldı.

Akdeniz Belediyesinde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şube Başkanı ve Akdeniz Kent Konseyi üyesi Soner Demir, dernek yetkilileri ve engelli vatandaşlar katıldı. Görme engelli vatandaşlar için düzenlenen bilgisayar kursu ile ilgili bilgiler paylaşılan törende, görme engellilerin toplumsal hayata daha fazla katılabilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi ve istihdam edilebilirliklerini artırmanın amaçlandığı bildirildi.

Tören sonunda eğitimi başarıyla bitiren kursiyerlere kurs bitirme sertifikaları Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ve İşkur İl Müdürü Mustafa Kutlu tarafından verildi.