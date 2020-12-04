İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bilgisayar kursunu bitiren görme engelliler sertifikalarını aldı

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kent Konseyi ve Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneğince hayata geçirilen ’Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu’nu bitiren kursiyerler sertifikalarını aldı.

Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kent Konseyi ve Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneğince hayata geçirilen 'Görme Engellilere Yönelik Bilgisayar Kullanımı Meslek Eğitim Kursu'nu bitiren kursiyerler sertifikalarını aldı.


Akdeniz Belediyesinde düzenlenen törene Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Kutlu, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Mersin Şube Başkanı ve Akdeniz Kent Konseyi üyesi Soner Demir, dernek yetkilileri ve engelli vatandaşlar katıldı. Görme engelli vatandaşlar için düzenlenen bilgisayar kursu ile ilgili bilgiler paylaşılan törende, görme engellilerin toplumsal hayata daha fazla katılabilmesi, hayat standartlarının yükseltilmesi ve istihdam edilebilirliklerini artırmanın amaçlandığı bildirildi.


Tören sonunda eğitimi başarıyla bitiren kursiyerlere kurs bitirme sertifikaları Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ve İşkur İl Müdürü Mustafa Kutlu tarafından verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.