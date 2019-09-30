Bilim şenliğinde MESKİ standına yoğun ilgi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ortaklığında organize edilen 4. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği'nde açtığı stant ilgi odağı oldu.

MESKİ standını ziyaret eden vatandaşlara, görevliler tarafından suyun insan yaşamındaki önemi ve su tasarrufu hakkında bilgiler verildi. Su kaynaklarının her geçen gün azalmasının yanı sıra bilinçsiz kullanımlardan dolayı su kaynaklarının kirlendiği ve gelecek için suyun israf edilmemesi gerektiği anlatıldı. MESKİ Genel Müdürlüğü'nün, içme sularını yerinde ve anlık olarak izlemek ve ulaşılması zor bölgelerde analiz etmek amacıyla bünyesine kattığı gezici su analiz laboratuvarı da Bilim Şenliği'nde ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Mersin Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ile Mersin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mehmet İsmail Yağcı da MESKİ tanıtım standını ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı. Vatandaşlar, içmesuyu ve denizsuyu numunelerinde mikrobiyolojik ve kimyasal analizleri gerçekleştirmek amacıyla güçlü ekipman ve teknik analiz cihazlarıyla donatılan aracı yerinde inceledi.